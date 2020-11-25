Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей

Разработанная резидентом Фонда «Сколково» компанией Cashoff технология LOEE, позволяющая получать кешбэк от производителей, внедрена в мобильное приложение программы лояльности ВТБ «Мультибонус».

В новом разделе «Кешбэк за товары в чеке» собраны акции на определенные товары, за покупку которых в розничных магазинах пользователи могут получать повышенный кешбэк. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение «Мультибонус» и отсканировать QR-код на чеке. Бонусы, полученные от компаний-производителей за товары в чеке, клиент может перевести на свою карту ВТБ или Почта Банка. Для этого необходимо накопить не менее 300 рублей. LOEE обеспечивает доступ новых компаний-производителей и брендов на платформу «Мультибонус», помогая взаимодействовать с клиентами напрямую и четко таргетировать предложения.

Дмитрий Горьков, основатель и генеральный директор Cashoff, сказал: «В основе начисления кешбэка от производителей лежит технология Machine Learning, которая позволяет четко профилировать и таргетировать предложения для потребителей. Мы верифицируем все покупки с помощью банковских транзакций. Компании, размещающие свои товары на площадке “Мультибонус”, платят кешбэк только за факт совершения покупки, которая верифицируется с помощью банковской транзакции. Уверен, что сотрудничество банковской экосистемы с компаниями-производителями даст существенный экономический эффект для всех участников».

Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ, отметил: «Благодаря сотрудничеству с Cashoff и компаниями-производителями мы предлагаем нашим клиентам дополнительный кешбэк за повседневные покупки. И это выгодно всем: клиентам, которые получают больше вознаграждений за привычные действия, оплачивая покупки картами банка ВТБ; производителям товаров, для которых маркетплейс “Мультибонус” - это возможность прямого продвижения собственных продуктов среди клиентов банка и банку, который улучшает условия собственной программы лояльности».

В мае 2020 года Фонд «Сколково» и банк ВТБ подписали соглашение о партнерстве в области информационных технологий. Проект с компанией Cashoff по программе лояльности «Мультибонус» стал первым примером интеграции инновационого решения, разработанного в Фонде «Сколково», в экосистему Банка ВТБ.

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково», сказал: «Резидент “Сколково” Cashoff успешно внедрил интеллектуальную систему начисления кешбэка от производителей LOEE в программу лояльности ВТБ и Почта Банка. Хочу отметить, что лидеры всегда работают с лидерами. Так, в исследовании “Сколково” по цифровизации банков, по итогам первого полугодия 2020 года наш ключевой партнер Банк ВТБ вошел в топ-3 рейтинга, а Cashoff - в топ-20 самых востребованных компаний Фонда среди банков».