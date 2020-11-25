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МКБ и «Мегафон» предлагают бизнесу особые условия

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Московский кредитный банк (МКБ) и оператор связи «Мегафон» заключили стратегическое партнерство в целях поддержки малого и среднего бизнеса.

Все корпоративные клиенты «Мегафона» смогут получить бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в МКБ по тарифу «Оптимальный» на два месяца. В свою очередь «Мегафон» предлагает корпоративным клиентам МКБ сервис смс-рекламы с бонусом в виде 1500 бесплатных сообщений. Клиентам МКБ также будут доступны корпоративные тарифы, в которых «Мегафон» предлагает максимальный пакет минут и безлимитный интернет за стандартную абонентскую плату. Помимо этого, «Мегафон» предлагает клиентам МКБ бесплатно бронзовый номер «8 800» и бесплатную аналитику или интеграцию с CRM Виртуальной АТС.

«Сейчас, опасаясь второй волны пандемии, многие бизнесмены стремятся максимально перевести свою деятельность в онлайн. Наша партнерская программа с «Мегафоном» не только поможет бизнесу сэкономить на РКО и услугах связи, но и позволит получать все необходимые банковские услуги дистанционно и активнее работать с клиентами в режиме онлайн, — сказал директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. – Со своей стороны мы, стремясь поддержать малый бизнес, еще в апреле запустили акцию «ВЭД по-новому» с бесплатным РКО, а с сентября перезапустили тарифы на расчетно-кассовое обслуживание осенью для всех компаний МСБ».

«”Мегафон” с введением ограничений весной этого года оперативно предложил своим клиентам решения, которые позволили максимально быстро перестроить внутренние процессы и настроить удаленное взаимодействие с сотрудниками и клиентами. Услуга Виртуальная АТС стала одной из самых востребованных бизнесом в этот период. Объем голосовых звонков, поступающих на номера горячих линий «8 800», вырос в период изоляции вдвое. Мы рады предложить клиентам МКБ специальные условия на услуги связи и самые актуальные решения, которые помогают эффективно взаимодействовать с клиентами даже в дистанционном режиме», — отметил директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров.

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