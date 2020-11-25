Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

BSS в сотрудничестве с Webim запустил чат-платформу в Новикомбанке

ИТ в банках

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», завершил внедрение чат-платформы в дистанционные каналы обслуживания. Проект по запуску онлайн-чата реализован в сотрудничестве с компаниями BSS и Webim.

Онлайн-чат функционирует в личном кабинете в интернет-банке и мобильном приложении «Интер@актив» Новикомбанка. Клиенты могут оперативно получить консультацию по всем продуктам и услугам банка. В чате можно передавать не только текстовые сообщения, но и документы (в виде вложений), а также изображения.

Решение было реализовано на основе чата Webim, встроенного в систему дистанционного банковского обслуживания для розничных клиентов компании BSS. Платформа Webim – российская финтех-разработка, внедрена более чем в 20 банках.

«Использование чат-платформы позволит клиентам получать быстрые и развернутые консультации. Сейчас более половины потребителей финансовых услуг предпочитают решать возникшие вопросы через цифровые каналы общения. И действительно мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на онлайн-чат, с помощью которого можно связаться с сотрудником банка в комфортном режиме», — сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

«Сегодня дистанционное банковское обслуживание приобретает все большую интерактивность. Клиентам банка важны не только удобные и безопасные онлайн-сервисы, но и возможность оперативно и легко решить свои вопросы с помощью чата. Это выгодно и банку. Со своей стороны, мы готовы делать все, чтобы улучшить клиентский опыт и предоставить банку самые передовые решения», – сказал директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

«Мы благодарны Новикомбанку за выбор нашего решения и BSS за помощь во внедрении. Компания Webim постоянно следит за движением рынка и новыми трендами. Мы развиваем нашу платформу, предоставляя компаниям удобные и безопасные решения для коммуникаций с клиентами», – отметил директор по развитию бизнеса компании Webim Тимур Холмухамедов.

Компания BSS с 1994 г. разрабатывает и внедряет системы ДБО и финансовые сервисы, развивает голосовые технологии, решения по информационной безопасности и аутстаффингу ИТ-специалистов. Все программные продукты BSS разработаны на территории России, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.



Другие материалы рубрики

Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Сбербанк создал направление электронной коммерции

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

Найдены продвинутые кибершпионы-наемники, атакующие финструктуры по всему миру

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Техноблог

Смартфон и закон: нужно ли возвращать найденный гаджет и куда?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче