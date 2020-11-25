BSS в сотрудничестве с Webim запустил чат-платформу в Новикомбанке

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», завершил внедрение чат-платформы в дистанционные каналы обслуживания. Проект по запуску онлайн-чата реализован в сотрудничестве с компаниями BSS и Webim.

Онлайн-чат функционирует в личном кабинете в интернет-банке и мобильном приложении «Интер@актив» Новикомбанка. Клиенты могут оперативно получить консультацию по всем продуктам и услугам банка. В чате можно передавать не только текстовые сообщения, но и документы (в виде вложений), а также изображения.

Решение было реализовано на основе чата Webim, встроенного в систему дистанционного банковского обслуживания для розничных клиентов компании BSS. Платформа Webim – российская финтех-разработка, внедрена более чем в 20 банках.

«Использование чат-платформы позволит клиентам получать быстрые и развернутые консультации. Сейчас более половины потребителей финансовых услуг предпочитают решать возникшие вопросы через цифровые каналы общения. И действительно мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на онлайн-чат, с помощью которого можно связаться с сотрудником банка в комфортном режиме», — сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

«Сегодня дистанционное банковское обслуживание приобретает все большую интерактивность. Клиентам банка важны не только удобные и безопасные онлайн-сервисы, но и возможность оперативно и легко решить свои вопросы с помощью чата. Это выгодно и банку. Со своей стороны, мы готовы делать все, чтобы улучшить клиентский опыт и предоставить банку самые передовые решения», – сказал директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

«Мы благодарны Новикомбанку за выбор нашего решения и BSS за помощь во внедрении. Компания Webim постоянно следит за движением рынка и новыми трендами. Мы развиваем нашу платформу, предоставляя компаниям удобные и безопасные решения для коммуникаций с клиентами», – отметил директор по развитию бизнеса компании Webim Тимур Холмухамедов.

Компания BSS с 1994 г. разрабатывает и внедряет системы ДБО и финансовые сервисы, развивает голосовые технологии, решения по информационной безопасности и аутстаффингу ИТ-специалистов. Все программные продукты BSS разработаны на территории России, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.