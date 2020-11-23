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Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay

ПО Софт ИТ в банках

Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банка такая возможность появилась в конце 2019 г.

В приложение «Кошелек» (доступно на iOS и Android) можно добавить банковские карты и совершать покупки касанием своего смартфона с помощью сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Для этого достаточно отсканировать карту через NFC или ввести ее данные вручную. С «Кошельком» карты всегда будут под рукой в телефоне. Кроме того, в приложение можно добавить карты лояльности торговых сетей и всегда оставаться в курсе скидок и спецпредложений. Сервис «Кошелек Pay» сертифицирован на соответствие стандартам безопасности международных платежных систем. Оплачивать покупки с его помощью абсолютно безопасно: фактический номер банковской карты заменяется токеном для цифровой транзакции. Данные зашифрованы надежными алгоритмами и не передаются продавцу в момент оплаты. С помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки могут владельцы смартфонов Huawei, Honor и других Android-смартфонов с NFC и версией ОС 5.0 и выше.

Приложение Swatchpay позволяет совершать покупки с помощью часов фирмы Swatch без использования банковской карты или телефона – нужно лишь прикоснуться часами с поддержкой NFC к платежному терминалу. Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо приобрести модели из коллекции SwatchРay в одном из магазинов Swatch в России, затем установить приложение Swatchpay (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Visa.

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