Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» по всей России

Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» в концепции рhygital. С помощью биометрической платформы Luna в новых офисах реализована умная система, которая распознает клиента при входе в отделение. Ее использование повысит скорость обслуживания и надежность финансовых операций. Уже три таких офиса работают в Москве, четвертый открылся в Новосибирске. Сейчас масштабирование технологии планируется на более чем 300 офисов по всей России.

Концепция phygital (от английского physical и digital) сочетает в себе цифровые и физические каналы коммуникации с клиентом. Взаимодействие с ним начинается уже при входе в отделение. Если клиент ранее сдавал биометрические данные в мобильном приложении или отделениях банка, система сразу распознает его в видеопотоке и передаст сотруднику необходимую информацию о нем: имя, используемые сервисы, возможная причина посещения, услуги, которые могут быть интересны.

Как только система узнала клиента, он автоматически добавляется в электронную очередь. Распознавание происходит и при получении талона через терминал. Клиент видит персонализированное обращение и таргетированные специально на него предложения услуг и сервисов на экране. При посещении отделения VIP-клиента, он автоматически получает push-уведомление или SMS с приветствием, а информация о его приходе сразу отправляется личному менеджеру.

Идентифицировать клиента в реальном времени помогает биометрическая платформа Luna от Visionlabs. Система определяет лицо в видеопотоке, выбирает с ним лучший кадр и нормализует его. Чтобы избежать спуфинг-атак, алгоритмы Liveness также проверяют, что на видео живой человек. Если подтверждение получено, начинается процесс распознавания.

Использование Luna Platform повышает комфорт и качество обслуживания. Кроме того, идентификация по лицу помогает избежать клиентского фрода – система может сравнивать клиентов с «черными списками» банка и определить мошенников уже на входе в отделение.

Масштабирование системы биометрии в рhygital-офисах возможно сразу в нескольких плоскостях – как по увлечению количества «отделений будущего» в России, так и в разрезе добавления новых биометрических сервисов.

«Мы осознанно подходим к внедрению высоких технологий в банковские процессы. Именно сейчас технологии лицевой биометрии способны радикально улучить клиентский опыт. В частности, клиент, который сдал биометрический слепок, получает нужную ему услугу в phygital-офисе Альфа-банка проще, быстрее, без раздражающих задержек. И для нас очень важно, чтобы визит в банк оставлял у наших клиентов только приятные впечатления», — отметил Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-банка.

«Бесшовная интеграция технологий в процесс обслуживания клиентов – это будущее всех банковских отделений. Если раньше биометрические продукты решали отдельные точечные задачи, то сейчас они объединяются в сервисы и позволяют сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с банком. Продукты Visionlabs универсальны и могут использоваться в любых каналах обслуживания – в отделениях, банкоматах, мобильных приложениях или на сайтах», — отметил Дмитрий Марков, генеральный директор компании Visionlabs.