Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Банк «Дом.рф» внедрил в мобильном приложении оплату по QR-коду через СБП

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

В банке «Дом.рф» появилась возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей, оператором и расчетным центром которой является Банк России.

Новый инструмент доступен в мобильном приложении банка «Дом.рф». При использовании сервиса деньги списываются с выбранного клиентом счета без необходимости использовать банковскую карту или ее реквизиты.

Для совершения оплаты в мобильном приложении необходимо выбрать платеж по QR-коду через Систему быстрых платежей, отсканировать с помощью камеры мобильного телефона QR-код, который отображается на кассе или напечатан на чеке магазина, либо отображается в онлайн-заказе интернет-магазина. После этого необходимо проверить сумму и название торговой точки – получателя платежа и подтвердить проведение операции. Некоторые магазины могут размещать QR-код для оплаты рядом с кассой, в этом случае после считывания кода, клиенту необходимо вручную ввести сумму оплаты в мобильном приложении перед подтверждением платежа. Оплата происходит мгновенно, в режиме реального времени деньги списываются со счета клиента и поступают на расчетный счет магазина.

«В условиях сохранения сложной ситуации с коронавирусной инфекцией многие розничные магазины взяли курс на развитие дистанционных каналов обслуживания и безналичных способов оплаты. Банк «Дом.рф» также уделяет этому вопросу повышенное внимание. За последний год нашим клиентам стало доступно много новых опций и сервисов в мобильном приложении. Возможность оплачивать покупки по QR-коду – одна из них. Текущий тренд, что все больше магазинов предлагают скидки и бонусы за оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей, а наш банк стремится предоставить своим клиентам все возможности для совершения самых выгодных и удобных покупок», – отметил Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка «Дом.рф».

По словам Евгения Шитикова, в ближайших планах развития сервиса – внедрение для клиентов «Дом.рф» возможности оплаты по Системе быстрых платежей в пользу юридических лиц по выставленным мгновенным счетам.

Другие материалы рубрики

Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров

ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку

Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Повышаем продуктивность: 6 приложений с музыкой для работы и отдыха

Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM

Техноблог

Что нужно знать, чтобы защититься от фишинговых сайтов?

Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров?

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online