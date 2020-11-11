«МТС банк» и Qiwi запустили бесплатные онлайн-переводы в Таджикистан

«МТС банк» и Qiwi объявили о запуске мгновенных переводов без комиссии на банковские карты Национальной платежной системы Республики Таджикистан «Корти Милли» и услуги пополнения лицевого счета абонента сотового оператора в странах СНГ через мобильное приложение «МТС банк» и сайт электронного кошелька «МТС деньги». За денежные переводы и оплату телекоммуникационных услуг начисляется кэшбэк до 10%.

Услуга мгновенных переводов в Таджикистан на национальную карту «Корти Милли» любого банка, а также оплата сотовой связи абонентов СНГ реализована на базе платежных шлюзов Qiwi и предоставляется «МТС банком» без комиссии. Совершить перевод или пополнить баланс возможно с дебетовых и кредитных карт всей линейки «МТС банка», со счета электронного кошелька «МТС деньги», а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС.

Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте (Сомони) по актуальному курсу Национального Банка Таджикистана. При повторных транзакциях для удобства и экономии времени «МТС банк» внедрил возможность сохранения платежных инструментов – шаблонов.

За переводы или оплату телекоммуникационных услуг в рамках специального предложения «Кэшбэк до 10% за переводы в СНГ» до 31 декабря 2020 г. включительно начисляется кэшбэк до 10% от суммы. Накопленные средства можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС или получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС.

«Наша цель – предоставить клиентам группы компаний МТС максимально широкий выбор финтех-инструментов. Онлайн-трансграничные переводы в Таджикистан и пополнение счетов абонентов телеком-операторов СНГ можно совершить не только традиционным способом – с банковских карт, но и с использованием лицевых счетов абонентов МТС. Надеемся, что эта новая удобная опция станет популярной у клиентов, имеющих родных и близких в Таджикистане», – сказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС банка» Владимир Стасевич.

«Сервис, реализованный нами совместно с «МТС банком», является важным шагом в развитии платежных сервисов на территории СНГ. Благодаря этому международные денежные переводы и оплата связи станут еще доступнее», – отметил коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков.

Для перевода в приложении «МТС банк» или на сайте электронного кошелька «МТС деньги» в категории «Платежи и переводы» необходимо выбрать раздел «Переводы в СНГ» и выбрать «Таджикистан (Корти Милли)». В форме оплаты указать номер карты получателя и сумму перевода, затем выбрать оплату с банковской карты или с лицевого счета абонента МТС.

Для оплаты сотовой связи сотового оператора в странах СНГ в приложении МТС банк или на сайте МТС Деньги в категории «Платежи и переводы» нужно выбрать сотового оператора получателя. Далее в форме оплаты указать номер телефона для пополнения баланса и сумму, после чего выбрать оплату с карты или с лицевого счета абонента МТС.