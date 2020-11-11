«Еаптека» стала «Сбер еаптекой»

«Еаптека» меняет название на «Сбер еаптека» и становится частью экосистемы Сбера. Предложения компании теперь представлены в подписке «СберПрайм» и участвуют в акции «Зелёный день».

Процесс ребрендинга «Сбер еаптеки» займёт полгода. Изменения логотипа и фирменного стиля в первую очередь коснутся сайта и приложения компании: новый логотип клиенты смогут увидеть уже 11 ноября 2020 года. Полный ребрендинг, включая оформление вывесок и точек продаж, будет завершён в первом квартале 2021 года.

Одновременно будет проходить интеграция «Сбер еаптеки»в экосистему Сбера. Компания уже представлена в базовой подписке «СберПрайм», предоставляющей скидки на сервисы экосистемы. С 11 ноября для клиентов «Сбер еаптеки», которые являются подписчиками «СберПрайм», работает бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 рублей. На первом этапе — в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Со временем услуга распространится на другие города России, в которых есть доставка из «Сбер еаптеки». Чтобы получить доступ к услуге, клиенту необходимо приобрести подписку «СберПрайм» и зарегистрироваться в «Сбер еаптеке» с помощью Сбер ID.

«Сбер еаптека» также участвует в Зелёном дне от Сбера, который пройдёт 11–12 ноября для частных клиентов и 11–17 ноября — для корпоративных. В рамках Зелёного дня действуют уникальные скидки и предложения от компаний экосистемы Сбера и её партнёров. «Сбер еаптека» предоставляет клиентам скидку 1000 рублей на первую покупку. Скидка по промокоду «Зелёный» действует с 11 по 30 ноября при заказе на сумму от 3999 рублей. Акция проходит в 18 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир, Тула, Нижний Новгород, Курск, Ярославль, Липецк, Воронеж, Иваново, Белгород, Обнинск, Калуга, Кострома, Орёл, Рязань, Уфа. В Москве, Санкт-Петербурге и Твери работает онлайн-оплата.

Антон Буздалин, генеральный директор компании «Сбер еаптека», сказал: «Сотрудничество с таким технологическим гигантом, как Сбер, даёт нам новые возможности для развития компании — и, соответственно, дальнейшего повышения качества сервиса. Подключение к СберПрайм и участие в Зелёном дне — только первые шаги, но уже благодаря им подписчики программы и новые клиенты смогут оценить скорость и удобство доставки из СБЕР ЕАПТЕКИ. В будущем мы планируем вывести услуги СБЕР ЕАПТЕКИ за рамки доставки и превратить компанию в мощный сервис заботы о здоровье: с медицинскими консультациями и персонализированным подбором лекарств».

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявили о совместной покупке пакета акций компании «Еаптека» и инвестициях в её развитие в октябре 2020 года. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция компании в экосистему Сбера (в частности, СберЗдоровье, СберЛогистику и СберПрайм), также возможны синергии с другими сервисами экосистемы Сбера.