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Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номеру телефона.

Для того чтобы войти в тот или иной сервис Сбера и партнёров с помощью Сбер ID, пользователь нажимает соответствующую кнопку — «Войти по Сбер ID». Далее ему предлагаются варианты для авторизации.

При выборе авторизации с помощью телефона необходимо ввести свой номер телефона и подтвердить вход с помощью push-уведомления в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Если такой номер телефона не зарегистрирован, пользователь получает СМС от отправителя Сбер ID, после ввода которого ему предлагают зарегистрироваться.

Игорь Зарубинский, директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка, отметил: «Зайти в сервисы Сбера и партнёров можно по Сбер ID, авторизовавшись любым удобным способом, например с помощью QR-кода или push-уведомления в СберБанк Онлайн. Теперь мы добавляем ещё одну возможность — авторизацию с помощью номера телефона, которая для миллионов пользователей является привычным и максимально удобным способом».

Компании экосистемы, в которых можно авторизоваться по Сбер ID: СберМаркет, Okko, Ситимобил, Работа.ру, Delivery Club, СберЗвук, ДомКлик и ещё более 80 ресурсов.

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