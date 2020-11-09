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«Сбер» запустил сервис «Сберуслуги»

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«Сбер» запустил сервис «Сберуслуги» — платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через «Сбер ID», а участники сделки будут застрахованы в экосистеме «Сбера». Сейчас сервис приглашает к сотрудничеству мастеров во всех городах страны.

С помощью сервиса будет легко выбрать исполнителей для различных видов задач: обучения и образования, красоты и здоровья, ремонта техники, уборки и многих других. «Сберуслуги» позволят пользователям быстро решать свои задачи с помощью мобильного приложения.

Олег Голубцов, CEO classified-индустрии «Сбера», сказал: «Мы запустили первую в России платформу по заказу услуг с гарантией безопасной сделки. Ключевое преимущество сервиса "Сберуслуги" — официальная сделка между заказчиком и исполнителем с выставлением чека. Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счет использования страховых продуктов экосистемы "Сбера". Сервис "Сберуслуги" кардинально изменит клиентский опыт в сфере заказа услуг. Это новая экономика ʺот человека к человекуʺ, максимально прозрачный бизнес. Мы предлагаем удобные решения для повседневных задач пользователей, а также поможем тем, кто работает на фрилансе в статусе самозанятого, зарабатывать больше».

Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров — оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях.

В «Сберуслугах» представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через «Сбер ID», что гарантирует защиту от несанкционированного входа посторонних и иных лиц, предлагающих услуги. Заказчику предоставляется чек, который обеспечит защиту прав потребителя в рамках законодательства РФ.

Платформа «Сберуслуги» будет полезна и тем, кто работает на себя в статусе самозанятого: репетиторам, мастерам по ремонту, специалистам в области красоты и здоровья и другим. Благодаря сервису можно найти клиентов, увеличить свой доход и быть уверенным в получении оплаты за выполненную работу. Комиссия с исполнителей в сервисе берется только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем.

Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем заработает во всех регионах России.

Присоединиться к «Сберуслугам» просто: нужно скачать приложение в Google Play или App Store, а также пройти регистрацию в сервисе через «Сбер ID».

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