ВТБ запустил сервис «Личный кабинет пассажира»

Банк ВТБ запустил новый сервис «Личный кабинет пассажира», предоставляющий жителям и гостям столицы возможность просматривать информацию о поездках, совершенных на всех видах общественного транспорта Москвы с использованием банковских карт.

Пассажиры смогут отследить историю своих поездок на любом наземном транспорте города и в метро, в том числе получить информацию о локации совершенных поездок, примененных тарифах, текущем статусе оплаты.

Помимо этого, они могут воспользоваться другими полезными опциями сервиса. Например, ознакомиться с актуальными новостями и информацией о проводимых акциях, касающихся условий оплаты проезда в транспорте.

«Реализованный банком «Личный кабинет пассажира» соответствует требованиям нашего времени. Простая регистрация откроет пассажирам возможность отслеживать информацию обо всех совершенных на общественном транспорте Москвы поездках, а опция привязки к учетной записи нескольких банковских карт одновременно позволит систематизировать все данные в одном месте. Постоянно совершенствуясь, мы нацелены на дальнейшее развитие сервиса «Личный кабинет пассажира» и расширение его возможностей», – прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.

Вся информация в «Личном кабинете пассажира» доступна на русском и английском языках.