Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Райффайзенбанк объединил СБП и эквайринг в одном продукте

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк одним из первых на банковском рынке предложил корпоративным клиентам единое платежное решение, объединяющее классическую оплату по карте и прием платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Новый продукт значительно сэкономит не только время на подключение, но и расходы на прием платежей за счет более низких тарифов по СБП.

Для объединения платежных методов в одно решение банк разработал новый универсальный платежный протокол, отвечающий передовым стандартам индустрии. Он обеспечивает не только безопасность оплаты, но и простую процедуру подключения: для компаний с собственной разработкой - напрямую по API, для большинства клиентов, использующих готовые системы управления - через партнерские решения.

Клиенту достаточно открыть платежную форму, которая самостоятельно адаптируется под устройство плательщика, обеспечивая максимальную конверсию оплаты. Бесшовность оплаты обеспечивается настройками дизайна формы в соответствии со стилем партнера.

Райффайзенбанк проводил пользовательские исследования, чтобы сделать оплату по СБП максимально заметной и простой для клиентов как при оплате с компьютеров, так и при платежах с мобильных устройств.

«Эффективность внедрения СБП и доля оплат по этому методу во многом определяются сценарием подключения. Поэтому мы не стали прятать оплату по СБП за вкладками и кнопками, а разместили QR-код рядом с формой ввода карточных данных. За простыми, на первый взгляд, решениями скрывается множество гипотез, упорная работа команды и пользовательские исследования, позволившие понять, как поднять долю оплат по СБП, но не снизить успешность платежей. Наша задача не только обеспечить корпоративному бизнесу самый эффективный и простой способ приема платежей, но и помочь сократить расходы. Именно этим параметрам соответствует наш новый продукт», - сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронный коммерции Райффайзенбанка.



Другие материалы рубрики

Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы

Пять советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Техноблог

В чем разница между Android TV и Google TV?

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Показать еще

Наука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online