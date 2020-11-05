Модульбанк запустил цифровую карту для бизнеса

Модульбанк и Visa запустили цифровую карту для бизнеса. Это полноценная бизнес-карта в смартфоне. Ее можно оформить за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу начать оплачивать бизнес-расходы или снимать наличные. Карту нельзя украсть или потерять, ее данные надёжно защищены.

Среди преимуществ цифровой карты Модульбанка: быстрое оформление онлайн, бесплатный выпуск и обслуживание, все возможности обычной пластиковой карты для бизнеса. Кроме того, предприниматели получают кэшбек до 5% и до 538 000 ₽ в виде бонусов от партнёров на развитие бизнеса. Еще это экологично, поскольку цифровая карта позволяет отказаться от пластика.

«Мы знаем, что наши клиенты ждали эту карту. Ведь сегодня жизнь предпринимателя течет в смартфоне. С новой цифровой картой управлять расходами бизнеса станет еще удобнее», - сказала Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка, лидер направления РКО.

Клиенты Модульбанка могут заказать цифровую карту в мобильном приложении банка.