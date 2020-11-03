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МТС запустила брокерское обслуживание в МТС Инвестиции

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ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, ПАО «МТС-Банк» и УК «Система Капитал» запустили услугу торговли на бирже для физических лиц. Новый сервис доступен в мобильном приложении МТС Инвестиции.

МТС Банк осуществляет функции брокера, УК «Система Капитал» предоставляет услуги доверительного управления и управления ПИФами. Пользователи приложения МТС Инвестиции могут инвестировать в паевые фонды и стратегии доверительного управления, открывать брокерские счета и самостоятельно торговать ценными бумагами на бирже.

Сервис ориентирован как на начинающих, так и более опытных частных инвесторов, желающих достичь оптимальной доходности своих инвестиций. Все операции, в том числе первичное открытие счета, доступны онлайн и занимают несколько минут. Подписание документов также осуществляется онлайн и не требует визита в офис. В приложении настроен просмотр информации о торгуемых инструментах с удобным интерактивным графиком и экономических новостей, влияющих на котировки ценных бумаг. Новые возможности сервиса доступны в App Store и в Google Play. Действующим клиентам достаточно обновить мобильное приложение.

«Клиенты могут покупать и продавать акции и облигации крупнейших российских компаний, торгующихся на Московской бирже, а также паи биржевых фондов. Далее мы планируем поэтапно развивать состав доступных инвестиционных инструментов и в течение двух лет войти в топ-5 мобильных приложений для инвестиций по количеству клиентов за счет максимальной доступности сервиса для всех клиентских сегментов и возможности открытия брокерских счетов в один клик. Расширение функционала МТС Инвестиции направлено на планомерную реализацию стратегии группы по построению экосистемы финансовых сервисов под брендом МТС», – отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.

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