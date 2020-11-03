Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»

ИТ в банках

10 ноября 2020 г. АО «ФлексСофт» выступит спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» и представит инновационный продукт компании - «Платформу FXL».

Цифровая банковская on-line «Платформа FXL» обладает высокой гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает возможность банкам быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный T2M), сверхпроизводительностью, гарантирующей on-line работу цифровых каналов банка, проверенной надежностью, обеспечивающей высокую (99,99%) доступность сервисов. «Платформа FXL» - настоящий прорыв в области банковских инновационных технологий, основа для работы банка в цифровой экономике будущего.

В ходе выступления по теме «Цифровая платформа для банка XXI века» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко даст оценку тенденциям цифровизации банковского сектора и расскажет о преимуществах «Платформы FXL», за счет которых она позволит банку быть эффективным и соответствовать трендам XXI века.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии бизнеса банка на основе инновационных технологий принять участие в форуме «Информационные технологии завтра», организуемом CNews, и ознакомиться с выступлением компании «ФлексСофт» в секции «ИТ в банках». Более подробную информацию о форуме и программу его проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.



Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Техноблог

Как работают умные датчики открытия окон?

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online