ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года

Затраты российских ретейлеров на эквайринг в течение двух лет могут увеличиться в два раза и в 2022 году достичь 1 трлн рублей. Доходность компаний-эквайеров на один терминал продолжит снижаться, сократить стоимость безналичных платежей поможет развитие СБП, полагает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В 2019 году расходы российских торговых предприятий на эквайринг составили 491 млрд рублей, а по итогам 2020 года могут достичь 643 млрд рублей, прогнозирует Алексей Киричек. При этом за последние два года доходность эквайеров снизилась на 0,22 п.п. и к 2022 году может снизиться еще на 0,13 п.п. за счет роста совокупной ставки межбанковских комиссий и сервисных комиссий платежных систем, которые в 2019 году достигли в сумме 1,95%. По итогам прошлого года из общего объема расходов ретейлеров на эквайринг самим компаниям-эквайерам досталось не более 26 млрд рублей, на которые последним нужно было обеспечить работу всех POS-терминалов в стране.

«Ограничения, введенные весной из-за пандемии, сформировали привычку расплачиваться картой даже у тех россиян, которые раньше предпочитали наличные, а также привели к буму интернет-ретейла и токенизации как масштабного тренда: сегодня, по данным ЦБ, уже порядка 37% интернет-платежей приходится на токенизированные операции. Растущий оборот безналичных расчетов покупателей в торговых предприятиях приводит к росту абсолютных цифр, но доходы эквайеров в расчете на один терминал продолжают снижаться. Сегодня в общей структуре расходов ретейла на эквайринг затраты на оборудование составляют всего 3%. Поэтому оптимизация расходов на оборудование и процессинг со стороны эквайеров практически не влияет на ценообразование, а банки-эквайеры вынуждены либо идти на повышение тарифов, либо замещать убытки доходами от других продуктов», - отмечает Алексей Киричек.

По его словам, эта ситуация приводит к росту расходов ретейлеров, а также к замещению тарифной конкуренции на рынке конкуренцией технологий: в ближайшей перспективе эквайринг в России будет развиваться в сторону предложения гибридных касс, различных механизмов рассрочки, выдачи наличных на кассах, инструментов перечисления для онлайн-чаевых, а также совершенствования программ лояльности и возмещения ретейлу день в день.

«Альтернативой эквайрингу становится система быстрых платежей, которая в этом году продемонстрировала взрывной рост как по C2В, так и С2С-операциям и позволяет снизить стоимость безналичных платежей, при этом гарантируя их безопасность и скорость расчетов. К примеру, только за октябрь клиенты ВТБ совершили платежи через СБП на сумму свыше 200 млн рублей. Но пока у этой системы есть ряд недостатков, над которыми участники рынка будут продолжать работу. Например, сейчас транзакция через СБП требует примерно 20 секунд вместо 1-2 секунд при классическом эквайринге. Кроме того, нужно заниматься развитием инфраструктуры у мерчантов и разрабатывать новые программы лояльности, так как при оплате по СБП нет базы для начисления бонусов клиентам», - полагает вице-президент ВТБ.