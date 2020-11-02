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ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей

Телеком ИТ в банках

«Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ организовал оплату услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен на сайте «Ростелекома».

Для проведения платежа нужно зайти в раздел «Оплата», ввести лицевой счет или номер телефона, сумму и выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» (по QR-коду). Система автоматически сформирует и выведет на экран QR-код, который надо отсканировать через камеру смартфона. Далее необходимо выбрать мобильное приложение банка, поддерживающего СБП, и подтвердить операцию. Либо можно сразу открыть мобильное приложение банка и из него отсканировать QR-код. Денежные средства моментально будут зачислены на счет оператора, а чек выслан на зарегистрированные электронную почту или телефон клиента.

В дальнейшем планируется добавить возможность оплачивать услуги «Ростелекома» через QR-код в едином личном кабинете, мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также в интерфейсе видеосервиса Wink.

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