Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Росбанк и компания «Технониколь» перешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-host, работающую через цифровую платформу Национального расчетного депозитария (НРД) Транзит 2.0. Сервис НРД предоставляет возможность для оперативного обмена финансовыми сообщениями и электронными документами между банками и корпоративными клиентами.

Платформа НРД Транзит 2.0 обеспечивает скоростной защищенный обмен данными между корпоративной системой 1С «Технониколь» и host-to-host сервисом банка.

Благодаря решениям НРД и Росбанка, корпоративное казначейство «Технониколь» получило возможность использовать унифицированный интерфейс для отправки платежных документов и получения выписок по расчетным счетам. Переход на технологию host-to-host не только повышает оперативность и безопасность платежей, но и упрощает внутренние процессы, а в перспективе обеспечит запуск принципиально новых, «цифровых» бизнес-сценариев взаимодействия корпорации с банками и контрагентами.

В ближайшее время «Технониколь» планирует существенно расширить функциональность и набор используемых документов в рамках host-to-host взаимодействия с Росбанком.

«Благодаря переходу на технологию host-to-host с Росбанком, мы ожидаем снижение операционных затрат компании за счет ускорения, упрощения, повышения качества и прозрачности типового бизнес-процесса ежедневной обработки банковских документов. Этот проект - важный шаг в реализации нашей стратегии централизации казначейской деятельности», – отметила Наталья Смирнова, руководитель отдела Корпоративного Казначейства компании «Технониколь».

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Что вы должны знать про BPM

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online