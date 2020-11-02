Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей

ИТ в банках

РГС Банк присоединился с Системе быстрых платежей Банка России. Теперь клиенты банка могут моментально и без комиссии осуществлять переводы по номеру телефона и получать переводы из других банков — участников системы.

Бесплатный сервис доступен всем пользователям мобильного банка кредитной организации в круглосуточном формате. При этом в отличие от действующих условий других участников СБП функционал РГС Банка более лоялен: комиссия не взимается за любую сумму перевода в пределах установленных лимитов (до 600 тыс. руб. за одну трансакцию).

Чтобы активировать услугу, необходимо в мобильном приложении РГС Банка в разделе «Настройки»/«Переводы по номеру телефона» включить возможность получать/отправлять деньги в рамках системы быстрых платежей. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит его номер.

Чтобы совершить перевод, в мобильном приложении РГС Банка следует выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя, банк и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

Пополнить карту РГС Банка в рамках СБП (в том числе внести очередной платеж по кредиту) также можно в пару кликов - моментально и без комиссии. Чтобы получить перевод на карту или счет РГС Банка, в мобильном или интернет-банке другого банка необходимо выбрать «Перевод по номеру телефона», указать свой номер телефона и ПАО «РГС Банк» для зачисления. Если у клиента РГС Банка несколько продуктов, то в первую очередь перевод зачислится на карточный счет с наибольшим остатком, если карточного счета нет, то на текущий или накопительный счет.

«Внедрение системы быстрых платежей, с одной стороны, позволит банку стимулировать дальнейшее проникновение ДБО среди клиентов банка, с другой - значительно повысить удобство и качество платежных услуг для наших клиентов, сделав их еще более доступными. К примеру, услуга, несомненно, будет востребована среди клиентов не только для пополнения счетов, но и внесения плановых платежей в счет погашения кредитов. В рамках СБП не нужен ни номер карты, ни номер счета, ни другие реквизиты – только номер телефона. И это делает данный сервис и сотрудничество с банком максимально простым и комфортным», – отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Чтобы подключиться к Мобильному банку РГС Банка, достаточно скачать приложение и после его установки пройти мобильную регистрацию. Для этого необходимо ввести номер банковской карты, данные паспорта, мобильного телефона, придумать логин и пароль, ввести полученный по СМС код и разблокировать доступ к онлайн-сервису, позвонив в Контакт-центр.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Что вы должны знать про BPM

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online