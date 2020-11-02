РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей

РГС Банк присоединился с Системе быстрых платежей Банка России. Теперь клиенты банка могут моментально и без комиссии осуществлять переводы по номеру телефона и получать переводы из других банков — участников системы.

Бесплатный сервис доступен всем пользователям мобильного банка кредитной организации в круглосуточном формате. При этом в отличие от действующих условий других участников СБП функционал РГС Банка более лоялен: комиссия не взимается за любую сумму перевода в пределах установленных лимитов (до 600 тыс. руб. за одну трансакцию).

Чтобы активировать услугу, необходимо в мобильном приложении РГС Банка в разделе «Настройки»/«Переводы по номеру телефона» включить возможность получать/отправлять деньги в рамках системы быстрых платежей. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит его номер.

Чтобы совершить перевод, в мобильном приложении РГС Банка следует выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя, банк и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

Пополнить карту РГС Банка в рамках СБП (в том числе внести очередной платеж по кредиту) также можно в пару кликов - моментально и без комиссии. Чтобы получить перевод на карту или счет РГС Банка, в мобильном или интернет-банке другого банка необходимо выбрать «Перевод по номеру телефона», указать свой номер телефона и ПАО «РГС Банк» для зачисления. Если у клиента РГС Банка несколько продуктов, то в первую очередь перевод зачислится на карточный счет с наибольшим остатком, если карточного счета нет, то на текущий или накопительный счет.

«Внедрение системы быстрых платежей, с одной стороны, позволит банку стимулировать дальнейшее проникновение ДБО среди клиентов банка, с другой - значительно повысить удобство и качество платежных услуг для наших клиентов, сделав их еще более доступными. К примеру, услуга, несомненно, будет востребована среди клиентов не только для пополнения счетов, но и внесения плановых платежей в счет погашения кредитов. В рамках СБП не нужен ни номер карты, ни номер счета, ни другие реквизиты – только номер телефона. И это делает данный сервис и сотрудничество с банком максимально простым и комфортным», – отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Чтобы подключиться к Мобильному банку РГС Банка, достаточно скачать приложение и после его установки пройти мобильную регистрацию. Для этого необходимо ввести номер банковской карты, данные паспорта, мобильного телефона, придумать логин и пароль, ввести полученный по СМС код и разблокировать доступ к онлайн-сервису, позвонив в Контакт-центр.