Райффайзенбанк запустил Stories в мобильном приложении для предпринимателей

В приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появились Stories – изображения и короткие сообщения с полезной информацией для предпринимателей.

С помощью Stories клиенты узнают о новых продуктах и могут быстро их открыть – из истории можно перейти на страницу предложения, узнать условия и подать заявку.

Также в Stories появляются важные новости, акции и опросы, позволяющие улучшить клиентский опыт и сделать работу с приложением еще более комфортной. С помощью истории можно связаться со специалистом банка и быстро получить ответ на интересующий вопрос.

«С помощью Stories мы можем получать обратную связь от клиентов в режиме реального времени и еще быстрее внедрять по-настоящему востребованный функционал. В 2020 г. мобильный банк стал более востребованным – сейчас практически каждый второй предприниматель использует его в повседневной жизни», – отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн».