МТС объединила все финансы в одном приложении

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и ПАО «МТС-Банк» объявляют об объединении двух мобильных приложений МТС Деньги и МТС Банк. Новое мобильное приложение станет единой витриной для всех цифровых финансовых сервисов экосистемы МТС.

Объединенное приложение МТС Банк доступно для скачивания или обновления в App Store и Google Play. Запуск состоялся на базе приложения МТС Деньги, привычные функции которого сохранены и к ним добавлены новые возможности: привязка карт любых банков для оплаты и переводов, платежи по QR-коду, подписка на неоплаченные счета, установка Touch/Face ID для входа, оплата в одно касание с Apple/Google/Samsung Pay, оформление карты, кредита, рефинансирования, счета или вклада, мгновенные переводы по номеру телефона без комиссии клиентам любых банков и многое другое.

«Новое приложение — это больше, чем просто сервис платежей, переводов или доступа к финансовым инструментам. Пользователи экосистемы МТС теперь могут в одном месте управлять своими финансами, счетами цифровых сервисов, программами лояльности и многим другим. Мы активно используем аналитику Big Data для того, чтобы подстраивать приложение для пользователей и не только удовлетворять текущие потребности в финансовых инструментах, но и предвосхищать их на месяцы вперед», — сказал директор департамента цифрового банкинга МТС Банка Кирилл Гурбанов.

При обновлении все настройки действующих пользователей отдельных приложений МТС Деньги и МТС Банк будут сохранены в новой версии. Автоплатежи, шаблоны и все банковские продукты сохранятся и будут доступны для использования сразу после обновления. Дополнительных настроек не потребуется.