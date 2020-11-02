Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ITglobal.com выполнила поставку систем хранения данных для Таврического Банка

Интеграция Внедрения ИТ в банках Техника

В рамках проекта ITglobal.com модернизировала ИТ-инфраструктуру банка для миграции критически важных сервисов на новые системы хранения данных от IBM и оптимизации удаленного режима работы

В связи с эпидемиологической ситуацией многие компании, в том числе Таврический Банк, были вынуждены отказаться от работы в офисе и перевести часть сотрудников на удаленный режим. Подобный шаг потребовал оптимизации ИТ-инфраструктуры и дополнительных ресурсов, в том числе для хранения данных.

Чтобы провести период пандемии с минимальными потерями для бизнеса банк принял решение об апгрейде СХД для организации удаленных рабочих столов. Компания ITglobal.com является давним партнером Таврического, поэтому имеет необходимый уровень экспертизы и понимания процессов внутри организации.

В рамках нового соглашения, специалисты ITglobal.com выполнили поставку двух систем хранения данных последнего поколения IBM FlashSystem 5100 и технологии HyperSwap.

«Внедрение end-to-end NVMe-систем хранения данных позволило организовать удаленную работу для сотрудников банка в привычном для них режиме за ограниченный период времени. Модернизация инфраструктуры позволила осуществить миграцию бизнес-критичных сервисов на высокопроизводительные NVMe-СХД для обеспечения бесперебойной работы при высоких нагрузках. Данное решение оптимально подошло, учитывая особенности текущей виртуальной инфраструктуры Таврического Банка», – отметил Артем Петряков, менеджер корпоративных продаж ITglobal.com.

О компании ITglobal.com

ITglobal.com ведет работу по внедрению СХД различных вендоров с 2009 г. С 2011 г. компания является авторизованным партнером по оказанию услуг поддержки решений NetApp, а в 2012 г. получала Gold-статус для партнеров-реселлеров в программе вендора. Среди партнеров компании также Dell, Huawei, Cisco, Lenovo, Hitachi Vantara.

В 2019 г. компания провела ребрендинг, расширив портфель услуг и сервисов, чтобы активно развиваться на зарубежном рынке. В рамках этой программы были открыты офисы в США, Нидерландах, Казахстане, Турции и Республике Беларусь.

Таврический Банк (АО)

Банк создан в 1993 г. На данный момент Таврический Банк активно работает в направлении развития электронной коммерции и онлайн-платежей.

На протяжении всех этапов своего развития Банк всегда фокусировался на разработке высокотехнологичных решений, позволяющих повысить скорость, мобильность и надежность предоставляемых услуг.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Что вы должны знать про BPM

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online