Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения

ПО Софт ИТ в банках

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы с обновлением мобильного приложения за три прошедших квартала 2020 г. Мобильное приложение БСПБ представлено в AppStore, Google Play и App Gallery. На сегодняшний день через него совершается около 80% всех операций клиентов Банка-физических лиц.

В мобильном приложении реализован раздел «Кэшбек». Теперь владельцы карты Visa Cashback, по условиям которой выплачивается стандартный сashback в размере 1% и повышенный – на категории «АЗС» (5%) и «Кафе и рестораны» (10%), могут контролировать размер выплачиваемого кэшбека и условия выполнения программы. В разделе отображается информация о сумме к выплате в следующем месяце, скидках и предложениях, полных правилах расчета Cashback, сумме затрат и соотношении бонусных категорий. В ленте операций теперь отображается сумма кэшбека за каждую операцию, а бонусные категории обозначены специальным символом.

Пользователь мобильного приложения получили возможность с помощью раздела «Пригласить друзей» рекомендовать другу карту «Яркая» и получить за это вознаграждение – 1500 руб., если друг ранее не был клиентом Банка, и 555 руб., если был. В ближайшем будущем такая возможность появится и для держателей карты «ЯСЧИТАЮ».

Зарплатные клиенты Банка теперь могут подключать через мобильное приложение стартовый кредитный лимит. Лимит уже одобрен и подключается в один клик. Для этого не нужны никакие документы или справки. Стартовая сумма составляет 5000 руб., она может быть увеличена через 3 месяца.

Теперь в мобильном приложении можно восстановить логин и пароль без визита или звонка в Банк (иногда звонок все же может потребоваться), заказать справки для государственных и муниципальных служащих, скачать любой файл из переписки с Банком, скачать выписку по счету, удалить неиспользуемое авторизованное устройство, подать заявление на кредитные каникулы и на актуализацию данных паспорта.

Кроме того, теперь в приложении БСПБ доступна вся линейка вкладов Банка.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Что вы должны знать про BPM

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online