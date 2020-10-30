Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

Сбербанк стал членом Совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт (Payment Card Industry Security Standards Council), чтобы помогать совершенствовать механизмы защиты карточных данных по всему миру. В качестве участника совета Сбербанк будет вносить свой вклад в разработку и адаптацию стандартов безопасности индустрии.

PCI SSC является глобальной межотраслевой организацией, созданной для повышения безопасности платежей благодаря разработке гибких, ориентированных на отрасль и эффективных стандартов безопасности данных. Краеугольным камнем является стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт (PCI DSS), который обеспечивает качественную основу для разработки надёжного процесса защиты данных платёжных карт и предотвращения, обнаружения и смягчения криминальных атак и нарушений.

В составе совета Сбербанк будет сотрудничать с растущим сообществом, насчитывающим более 800 организаций-участников, для повышения безопасности платежей во всем мире. Банк также сможет рекомендовать совету новые инициативы для рассмотрения и делиться межотраслевым опытом и передовыми практиками на ежегодных собраниях совета.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбербанк входит в топ-3 крупнейших эквайеров мира. Поэтому масштаб операций, наш опыт и постоянно растущие компетенции в сфере кибербезопасности, а также то внимание, которое мы уделяем безопасности любых процессов, включающих работу с данными, будут востребованы в Совете. Согласно докладу Всемирного экономического форума, кибератаки и кражи данных сегодня занимают третье место среди основных рисков бизнеса, уступая только рецессии и банкротствам. Киберпреступники постоянно наращивают свой арсенал. Ущерб, который несёт мировая экономика, растёт с каждым годом, и противопоставить этому мы можем только совместные скоординированные действия. Присоединившись к Совету, мы надеемся внести свой вклад в развитие стандартов безопасности индустрии платежных карт».

Мауро Ланс, операционный директор совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт, отметил: «В эпоху всё более изощрённых атак стандарты безопасности индустрии платёжных карт и наши ресурсы помогают организациям защищать платёжные данные и предотвращать, обнаруживать и смягчать атаки, которые могут привести к дорогостоящим утечкам данных. Присоединившись к участию в качестве организации-участника, Сбербанк показывает, что играет активную роль в улучшении безопасности платежей во всём мире, помогая повысить осведомлённость и адаптировать стандарты безопасности индустрии платёжных карт».