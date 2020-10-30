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Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк стал членом Совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт (Payment Card Industry Security Standards Council), чтобы помогать совершенствовать механизмы защиты карточных данных по всему миру. В качестве участника совета Сбербанк будет вносить свой вклад в разработку и адаптацию стандартов безопасности индустрии.

PCI SSC является глобальной межотраслевой организацией, созданной для повышения безопасности платежей благодаря разработке гибких, ориентированных на отрасль и эффективных стандартов безопасности данных. Краеугольным камнем является стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт (PCI DSS), который обеспечивает качественную основу для разработки надёжного процесса защиты данных платёжных карт и предотвращения, обнаружения и смягчения криминальных атак и нарушений.

В составе совета Сбербанк будет сотрудничать с растущим сообществом, насчитывающим более 800 организаций-участников, для повышения безопасности платежей во всем мире. Банк также сможет рекомендовать совету новые инициативы для рассмотрения и делиться межотраслевым опытом и передовыми практиками на ежегодных собраниях совета.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбербанк входит в топ-3 крупнейших эквайеров мира. Поэтому масштаб операций, наш опыт и постоянно растущие компетенции в сфере кибербезопасности, а также то внимание, которое мы уделяем безопасности любых процессов, включающих работу с данными, будут востребованы в Совете. Согласно докладу Всемирного экономического форума, кибератаки и кражи данных сегодня занимают третье место среди основных рисков бизнеса, уступая только рецессии и банкротствам. Киберпреступники постоянно наращивают свой арсенал. Ущерб, который несёт мировая экономика, растёт с каждым годом, и противопоставить этому мы можем только совместные скоординированные действия. Присоединившись к Совету, мы надеемся внести свой вклад в развитие стандартов безопасности индустрии платежных карт».

Мауро Ланс, операционный директор совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт, отметил: «В эпоху всё более изощрённых атак стандарты безопасности индустрии платёжных карт и наши ресурсы помогают организациям защищать платёжные данные и предотвращать, обнаруживать и смягчать атаки, которые могут привести к дорогостоящим утечкам данных. Присоединившись к участию в качестве организации-участника, Сбербанк показывает, что играет активную роль в улучшении безопасности платежей во всём мире, помогая повысить осведомлённость и адаптировать стандарты безопасности индустрии платёжных карт».

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