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«Группа Автолайн» присоединилась к акции «Проезд с бесконтактной картой «Мир» дешевле»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Предприятия «Группы Автолайн» присоединились к акции под названием «Проезд с бесконтактной картой «Мир» дешевле». Согласно правилам акции пассажирам, оплачивающим проезд бесконтактными банковскими картами «Мир» любого банка, при проезде до 31 декабря 2020 года предоставляется скидка в 10 рублей. Акция действует на маршрутах Москвы и Московской области.

Для того чтобы получит скидку, нужно убедиться, что карта «Мир» оснащена функцией бесконтактной оплаты, приложить ее к валидатору или платежному терминалу в транспорте и дождаться оплаты. Таким образом, можно получать скидку 10 рублей с каждой поездки на общественном транспорте.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если карта не является бесконтактной, также можно обратиться в банк для ее перевыпуска.

«Группа Автолайн» – крупнейший перевозчик Москвы и Московской области, основана в 1994 году. Услугами компании ежедневно пользуются более 500 тыс. человек. В 2019 компания перевезла порядка 200 миллионов пассажиров. АО «Группа Автолайн» обслуживает боле 200 маршрутов. Парк предприятия составляет порядка 1800 автобусов малой, средней и большой вместимости. В состав предприятия входит 7 автобусных парков, а также центр координации дорожного движения.



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