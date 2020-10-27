«Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение

«Тинькофф» провёл масштабное обновление своего суперприложения, в которое добавил более десятка новых функций и сервисов.

Добавлена «тёмная тема» (чёрный фон интерфейса приложения) - для пользователей Android. Новый функционал в лайфстайл-сервисах: теперь можно позвонить напрямую в рестораны при бронировании. Также теперь у пользователей есть возможность оставить заявку на добавление нужного сервиса в суперапп в интересующем их городе.

Расширен функционал «Тинькофф Страхования»: теперь внутри супераппа можно продлить полис, срок которого заканчивается, а страховой случай можно быстро оформить с помощью удобной формы. Появилась возможность оформить eSIM от «Тинькофф Мобайла» в прямо в суперприложении «Тинькофф».

Расширен функционал Tinkoff Junior: оба родителя теперь могут отслеживать операции ребёнка по его банковскому счету. Стало возможным открытие счёта и РКО в «Тинькофф» Бизнесе для предпринимателей и компаний прямо в суперприложении «Тинькофф». Расширен функционал поиска в суперприложении

По просьбам клиентов «Тинькофф» запустил «тёмную тему» (чёрный фон интерфейса приложения) сразу на всех платформах. Теперь она доступна на iOS и на Android. Тему фона можно выбрать в разделе «Ещё» – «Настройки приложения». Можно оставить светлую тему или адаптироваться под цвет фона, установленный в операционной системе: если смартфон переходит в ночной режим, то суперапп тоже включит «ночную» тему.

Обновлен раздел «Сервисы» - маркетплейс, в котором можно выбрать и забронировать ресторан, купить билеты в кино или на концерт, записаться в салон красоты и т.д.

В разделе «Рестораны» появилась опция «Позвонить в заведение» - таким образом выбрать ресторан из тематических подборок и заказать столик стало проще. Ранее пользователям была доступна только опция онлайн-бронирования (кнопка «Забронировать» появлялась автоматически при выборе ресторана из партнерской программы «Тинькофф»). Теперь, если функция онлайн-бронирования ресторана окажется недоступна, приложение подскажет телефон и предложит позвонить напрямую в заведение. Количество новых заведений, доступных через суперапп для брони онлайн и по телефону, постоянно растет.

Также в «Сервисах» появилась возможность отправить заявку на добавление в суперапп любого сервиса (если его пока нет в городе, где находится пользователь). Например, оставить заявку, чтобы добавить новые рестораны, которые можно будет бронировать через суперапп; торговые центры, чтобы следить за предложениями партнёров и искать бренды с повышенным кэшбэком; кино, театры, спортивные мероприятия, чтобы покупать билеты с кэшбэком внутри приложения и многое другое.

По итогам собранных заявок, если сервис доступен в городе, команда «Тинькофф» будет принимать решение о добавлении его в приложение.

В рамках обновления упрощены процессы работы с полисами «Тинькофф Страхования». Все текущие полисы клиентов «переехали» из раздела «Кошелёк» на главный экран, чтобы всегда быть под рукой. Если полиса ещё нет, то его можно оформить не только на главном экране, но и в разделе «Сервисы».

Теперь, когда срок полиса ОСАГО или Каско заканчивается, клиент может самостоятельно продлить его внутри супераппа, (раньше это можно было сделать только через личный кабинет на сайте Tinkoff.ru)

Изменился и способ оформления страхового случая: чтобы это сделать, клиенту достаточно кликнуть на полис и нажать на кнопку «Заявить о страховом случае». Теперь владельцам полисов ОСАГО по этой кнопке откроется форма, заполнив которую, они могут самостоятельно зарегистрировать убыток. Вскоре такая форма появится и для полисов Каско (сейчас приложение направит их в чат к сотруднику «Тинькофф Страхования»). В деталях полиса будет отображаться статус разбора этого случая.

В формах заявки на кредит наличными и автокредит пользователю теперь отображается калькулятор – с его помощью сразу можно узнать предварительный расчёт суммы платежа в зависимости от срока кредита.

В новой версии супераппа появилась возможность оформить не только стандартную пластиковую сим-карту, но и eSIM (ранее это можно было сделать только в приложении «Тинькофф Мобайл»).

Опция находится на главной странице. Пользователю нужно выбрать «Открыть новый счёт или продукт» и «Заказать сим-карту». В форме заявки можно сразу указать, нужно ли сохранить текущий номер или оформить новый.

В новой версии на iOs теперь сразу оба родителя получают доступ к счёту ребёнка по карте Tinkoff Junior - каждый в своем собственном мобильном приложении «Тинькофф». Они могут пополнять, просматривать счёт, следить за геолокацией ребёнка и управлять заданиями для него. Например, отправить ему денежное вознаграждение за уборку в комнате.

В новой версии суперприложения появились новые функции для клиентов «Тинькофф» Бизнеса. Раньше в супераппе можно было оформить заявку на открытие счёта, но подписание документов происходило в приложении «Тинькофф» Бизнес. Сейчас весь процесс, включая подписание документов, происходит также и в самом суперприложении. Проверка документов и открытие счёта занимает полчаса. Функция доступна на iOS и вскоре появится и на Android.

В супераппе пользователи могут создавать подписки на оплату услуг провайдеров, ЖКХ, штрафов ГИБДД, налогов и т.д. Теперь работать с платёжными подписками стало удобнее: они «переехали» из раздела «Ещё» в раздел «Платежи» («Счета на оплату»). Там же можно редактировать подписки, назначать новые (например, с началом учебного года добавить платеж за образование ребёнка), а также выбрать счета для групповой оплаты, например, за электричество, газ или вывоз ТБО.

Также теперь можно разделять оплату не только счетов или покупок, но и обычные переводы на карты других пользователей.

Строка поиска в рамках обновления супераппа стала более функциональной. Например, через поиск теперь можно найти реквизиты карты или опцию оформления карт, а в блоке «Актуальное» появились самые частые запросы пользователей.

Если пользователь не успел просмотреть записи в Tinkoff Stories, то теперь - даже когда они исчезли из выдачи на главном экране - он может найти нужную «Историю» в поиске по ключевым словам.

Анна Михина, вице-президент по развитию лайфстайл-сервисов «Тинькофф», отметила: «Мы постоянно развиваем и совершенствуем наше суперприложение, во многом благодаря запросам клиентов и партнёров. Мы значительно расширили список партнёров в «Сервисах». В дополнение к таким категориям как «Здоровье», «Красота», «Квесты» и «Клининг», запустили направления: «Театр», «Кино», «Фитнес», «Косметика» и другие. Мы ускорили запуск приложения и загрузку историй, обновили дизайны, также готовим для пользователей ещё несколько важных дополнений, которые повысят функциональность супераппа. Главная цель – сделать его максимально полезным и удобным для клиентов».

Обновления в суперприложении уже доступны большинству пользователей на платформах iOs и Android. В ближайшее время они появятся у всех клиентов «Тинькофф».