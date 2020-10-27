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Почта Банк начал выпускать карты UnionPay

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту «Вездедоход». Карта объединяет в себе преимущества и бонусы программы лояльности «Мультибонус», а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay. Уже сейчас карту можно получить в точках обслуживания банка на Дальнем Востоке, а до конца года она будет доступна и в других регионах страны. В дальнейшем виртуальную карту можно будет заказать дистанционно через Почта Банк Онлайн.

«Мы работаем по всей стране, в том числе в регионах Дальнего Востока и Сибири, где банковские карты на базе ПС UnionPay особенно востребованы как местными жителями, так и туристами из Китая. Эта карта также будет интересна тем, кто поддерживает деловые связи с Китаем или планирует туристические поездки в эту страну. Кроме того, программа скидок и привилегий UnionPay в России и мире будет интересна многим нашим клиентам», - отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

«UnionPay International активно наращивает темпы эмиссии карт UnionPay в России. Партнерство с Почта Банком позволит нам еще сильнее укрепить позиции на российском рынке. Благодаря этому еще больше людей смогут воспользоваться удобным, современным и безопасным методом оплаты по всей стране», — отметил Ся Юй, глава российского офиса UnionPay International.

В рамках программы «Мультибонус» по карте «Вездедоход» бонусы начисляются за все покупки - до 2%, а за покупки в магазинах одежды и обуви, в ресторанах и кафе (включая фастфуд) – повышенные - до 6%, а также 5% за оплату отправлений, товаров и услуг в почтовых отделениях. Накопленные бонусы можно в приложении банка обменять на рубли 1:1 или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус». Программа лояльности UnionPay International включает в себя привилегии и скидки до 70% в категориях рестораны, отели, развлечения, транспорт и многих других. Программа лояльности охватывает более 60 стран и регионов мира.

Летом этого года Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт UnionPay. Теперь снимать наличные с карт UnionPay, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4800), а также POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях Почты России. Сервис доступен для всех карт UnionPay, выпущенных как на территории РФ, так и за ее пределами. Технологическую поддержку эквайринга и эмиссии карт UnionPay оказала процессинговая компания «МультиКарта».

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