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ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group

ИТ в банках

ВТБ предоставил KGK Group банковские гарантии на сумму свыше 1,24 млрд руб. на 240 дней с целью обеспечения исполнения обязательств компании по договорам поставок. Выдача гарантий реализована в электронном виде за один день. Потенциальный объем документарного портфеля компании составляет 5 млрд руб.

Компании KGK Group, чье производство находится в Приморском крае, получили гарантии в электронном виде посредством выпуска в формате SWIFT. С учетом подготовки и согласования документов выдача заняла один день. Банк принял заявку от клиента по дальневосточному времени, и уже на следующее утро бенефициар в Москве получил гарантию исполнения обязательств KGK Group по договору поставки.

«Мы работаем над удобством и скоростью гарантийного процесса, чтобы обеспечить клиентам максимальную оперативность сопровождения контрактов. SWIFT традиционно применяется в рамках международных сделок, но учитывая масштабы нашей страны и разветвленную сеть банка, мы используем это решение внутри России. Сегодня дистанционный документооборот особенно актуален в условиях ограничений, связанных с пандемией, поскольку исключает контакты сторон при оформлении и передаче бумаг. Мы не тратим время на подготовку гарантий в бумажном виде, а клиенту не нужно приезжать в офис банка за документом и передавать его бенефициару», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

KGK Group является производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. В 2017 г. компания открыла фабрику по огранке и полировке алмазов во Владивостоке.

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