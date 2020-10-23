Сотрудники МТС под защитой «Альфастрахование»

«Альфастрахование» застраховала сотрудников МТС и дочерних предприятий компании по договору страхования от несчастных случаев и болезней.

МТС – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции.

В рамках договора застрахованы сотрудники во всех регионах страны. Страховая защита покрывает риски болезней, травм, инвалидности и смерти.

«Страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней – важная часть соцпакета, эффективный инструмент мотивации и значимое конкурентное преимущество организации на рынке труда. Мы ценим наше сотрудничество с ПАО «МТС» и рады, что благодаря накопленному опыту можем предложить клиенту оптимальные условия страхования и гарантировать высокое качество сервиса», – сказала Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «Альфастрахование».