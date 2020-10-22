Банк «Открытие» и «Неофлекс» запустили новую технологическую платформу для моделей машинного обучения

Благодаря новой платформе банк улучшит процессы мониторинга и принятия решений в сегменте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет использования многофакторных статистических моделей оценки кредитного риска

Банк «Открытие» осуществил успешный старт проекта по автоматизации жизненного цикла моделей машинного обучения на технологическом стеке открытого программного обеспечения: Jupyter Lab, Airflow, MLFlow, Jenkins, Minio. Эксперты банка совместно с компанией «Неофлекс», выступающей технологическим партнером проекта, подготовили инфраструктуру и запустили в пилотном режиме платформу MLops. Она позволит управлять версионированием скриптов моделей, работать с ними в отдельном безопасном тестовом окружении, осуществлять автоматический перенос изменений в промышленную среду.

В течение трех месяцев команде проекта удалось решить архитектурные задачи и внедрить данный подход для одной из бизнес-критичных моделей. Определен вектор дальнейшего развития в банке «Открытие» инфраструктуры разработки и внедрения моделей машинного обучения, а также анализа больших данных.

«Данный пилотный проект позволит в дальнейшем автоматизировать управление статистическими моделями, решать задачи, связанные с развитием банковских продуктов на основе автоматизированного принятия решений, обогатить новыми данными и аналитикой процессы мониторинга и принятия решений», — сказал Павел Николаев, управляющий директор департамента интегрированных рисков банка «Открытие».

«Нашей команде было необходимо в очень сжатые сроки передать заказчику минимальный жизнеспособный продукт по управлению моделями машинного обучения. Созданный продукт заложил основу для дальнейшего развития системы в микросервисной архитектуре банка «Открытие», — отметил Владимир Бобровский, менеджер проектов компании «Неофлекс».

«Созданная инфраструктура позволит в дальнейшем создать непрерывный процесс разработки и внедрения моделей и сократить время на их интеграцию в бизнес-процессы Банка», — отметила Екатерина Лазаричева, директор центра риск-технологий департамента интегрированных рисков банка «Открытие».