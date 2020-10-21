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TransferGo и Visa создают мировой сервис моментальных денежных переводов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

TransferGo заключила договор с Visa. Компании будут вместе работать над сервисом моментальных денежных переводов на карты клиентов. Сервис уже запущен в 32 странах, в том числе в Германии, России, Польше, Турции и на Украине, и в будущем имеет потенциал для выхода в общей сложности в 178 стран, среди которых Великобритания, Италия и Нигерия.

Сотрудничество TransferGo и Visa позволит клиентам отправлять и получать деньги через платформу мгновенной отправки платежей Visa Direct. Это значит, что клиентам TransferGo, которые получают деньги из-за рубежа или отправляют их, станут доступны скорость и безопасность системы Visa. Использование такого сервиса позволяет клиентам отправлять платежи напрямую на карту, без использования онлайн банка-клиента или поиска международного идентификационного банковского номера (IBAN). Это быстро, надежно для клиентов, и дает им больше удобства и возможностей в операциях с деньгами.

Это сотрудничество поможет TransferGo напрямую пользоваться преимуществами доступа к сервисам Visa Direct. Сервис работает уже в 32 странах, и сегодняшнее партнерство делает возможными моментальные платежи для тысяч клиентов TransferGo. В то же время перспектива выхода на рынки 178 стран означает, что сотрудничество имеет глобальную цель, и позволит гораздо большему числу клиентов получить выгоды от скорости и безопасности сервиса.

Генеральный директор и сооснователь TransferGo Даумантас Двилинскас отметил: «Мы полны решимости непрерывно внедрять новое, а это означает, что клиенты и их потребности во главе всего, что мы делаем. Вот почему для нас важно, чтобы больше людей по всему миру смогли оценить преимущества гибких международных переводов через более простые, быстрые и безопасные сервисы, такие как Visa Direct. Более того, по мере роста сервиса клиенты также увидят расширение доступа к сервису в Африке, Юго-Восточной Азии и Содружестве независимых государств (СНГ)».

«Сейчас люди больше, чем когда-либо жизненно нуждаются в доступе к быстрым, простым и безопасным способам перевода денег за границу, чтобы поддерживать друзей и близких, ― скащао вице-президент Visa Direct Тим Саммерс. ― Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с TransferGo, которое сделает возможными моментальные денежные переводы для еще большего количества пользователей по всему миру».

Новость о сотрудничестве приходится на период роста TransferGo, клиенты которой насчитывают более чем 2 млн человек. Компания привлекла дополнительные инвестиции в размере 10 млн долларов, что позволит бизнесу расширить свое присутствие на мировой арене и продолжать запускать новые сервисы на своей международной платформе платежей.

Недавно в компании состоялись новые кадровые назначения: директором по технологиям стал Эдгардо Савой, а Франческо Фулколи стал директором по контролю за исполнением законодательства, он будет развивать и внедрять «дорожную карту» технологической инновации.

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