Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Сбер» внедрит искусственный интеллект в контактном центре для бизнеса

Интеграция Внедрения ИТ в банках

«Сбер» повысит скорость обслуживания предпринимателей в центре корпоративных решений (ЦКР) — контакт-центре для юридических лиц, используя искусственный интеллект.

В систему «Единое рабочее место оператора» (ЕРМ) интегрирован сервис «ЕРМ.Помощник» — NLP-модель (natural language processing, обработка естественного языка), которая в режиме реального времени переводит голос звонящего в текст, анализирует и классифицирует его обращение, находит нужную информацию и подсказывает оператору, как правильно проконсультировать клиента.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, сказал: «В ЦКР предприниматели обращаются по очень широкому спектру вопросов — это более тысячи различных тематик. Оператору нужно внимательно выслушать клиента, сразу понять суть вопроса и очень быстро найти всю необходимую для ответа информацию во внутренних системах банка. "ЕРМ.Помощник" кардинально облегчает эту задачу, выполняя всю черновую работу за оператора, который теперь может сосредоточиться на общении с клиентом. В результате мы не только экономим время — и клиента, и оператора, — но и повышаем качество сервиса».

Совокупная экономия от внедрения системы в масштабах банка составит более 7 тыс. часов ежемесячно. В 2021 г. «Сбер» планирует расширить количество тематик «ЕРМ.Помощника». Это позволит повысить скорость решения обращений в среднем на 10%, экономя почти 40 секунд на каждом звонке.

Другие материалы рубрики

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020

Как неправильно внедрить Agile. Десять главных ошибок

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Техноблог

Почему не стоит отключать автообновления ПО?

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра