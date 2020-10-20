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«Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ

ИТ в банках

Компания «Кворум» сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Брокер сообщений», предназначенного для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) по каналам Банка России. Решение позволяет одновременно поддерживать различные схемы информационного обмена, например, такие как: 440-П – обработка запросов и постановлений Федеральной налоговой службы; 311-П – передача сведений об открытии, закрытии счетов или изменении реквизитов счетов клиентов; 655-П – передача сведений в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу; 390-П – обработка запросов и постановлений Федеральной таможенной службы; 4512-У – передача уполномоченными банками информации органам валютного контроля и другие. В новой версии расширен функционал формирования отчетов, а также функционал рассылки пользователям уведомлений о событиях, происходящих в системе.

Ключевым преимуществом решения является возможность подключения новых схем или изменения состава и порядка обработки сообщений в рамках настроенных ранее схем взаимодействия без доработки программного кода, поэтому новая версия не требует доработок в связи с изменениями законодательства, в частности, в связи с недавно объявленными изменениями в форматах сообщений наиболее востребованного в банках вида взаимодействия с Федеральной налоговой службой для отправки информации об открытии, закрытии счетов или изменении реквизитов счетов, а также для обмена данными в соответствии с требованиями Положения Банка России № 440-П, а именно в связи с изменениями согласно Приказа ФНС от 28 мая 2020 г. N ЕД-7-14/354@ с датой ввода в действие 6 января 2021 г, а также Приказа ФНС от 28 мая 2020 г. N ММВ-7-2/679@, который вступает в силу с 10 октября 2020 г. и Приказа ФНС от 28 мая 2020 г. N ММВ-7-2/520@, в редакции от 11 сентября 2020 г., который вступает в силу с 16 марта 2021 г.

Согласно перечисленным выше нормативным документам меняются форматы существующих сообщений, а также добавляются новые электронные сообщения. Изменение форматов сообщений, а также ввод новых электронных сообщений требует от Банка не только доработки систем, которые непосредственно формируют данные электронные сообщения, но и систем, которые предназначены для последующей обработки этих сообщений, систем мониторинга за электронными сообщениями, а также систем отчетности. В модуле «Брокер сообщений» все процедуры обработки сформированных в системах банка сообщений унифицированы, гибко подстраиваются под конкретный вид взаимодействия, что в итоге позволяет не тратить ресурсы на доработку в связи с изменением форматов. Обработка входящих и исходящих сообщений строится на основе набора настраиваемых сценариев, в которых учитывается специфика информационного обмена с различными органами исполнительной власти.

«Брокер сообщений» является многопользовательским приложением, которое может функционировать на платформах СУБД Oracle и Postgres Pro (СУБД, включенная в Реестр российского ПО). Доступ пользователей к функциям системы осуществляется в соответствии с ролевой моделью, которая может быть настроена в соответствии с принятым в конкретном банке внутренним регламентом.

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