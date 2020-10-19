AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение»

Банк «Возрождение» совместно с AML Technology автоматизировал процесс управления рисками по ПОД/ФТ в части выявления и предотвращения сомнительных клиентских операций.

Нарастающие требования Центрального Банка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) приводят к тому, что перед банками регулярно ставятся новые задачи по усилению контроля за клиентами и их операциями на предмет их вовлеченности в «отмывочные» схемы.

Для успешного решения данных задач банк совместно с командой AML Technology реализовал проект по внедрению новой системы мониторинга клиентских операций – FBR.AML.

Команда AML Technology завершила работы в течении девяти месяцев. За этот период она произвела необходимые доработки версии системы «из коробки» и провела её полное внедрение.

Ключевыми итогами проекта стали: объединение полного цикла проверки клиентов в единое рабочее пространство. Система позволила проводить проверки по клиентам в едином окне, что значительно снизило трудозатраты сотрудников комплаенс; оптимизация процесса принятия мер по клиентам и их операциям. Функциональность системы за счет интеграции с иными системами (АБС, ДБО, CRM) позволила реализовать ряд бизнес-процессов, которые минимизировали трудозатраты смежных подразделений, работу которых заменили инструменты системы FBR.AML; автоматизация работы сотрудников подразделения комплаенс в части первичного выявления сомнительных операций клиентов с помощью различных настраиваемых многофакторных маркеров и сценариев. Рациональное использование ресурсов сотрудников один из ключевых трендов для любого современного бизнеса; гибкость управления процессом выявления сомнительных клиентов и их операций. Широкий набор инструментов позволяет оперативно реагировать на новые схемы проведения подозрительных операций.

После внедрения системы в банке компания AML Technology продолжает ее развивать, внедряя новые процессы и инструменты для соответствия требованиям законодательства, оперативного выявления новых «отмывочных» схем и их признаков, а также для улучшения эргономики системы.