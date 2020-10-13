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Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации

ИТ в банках

Центральный банк Азербайджанской Республики запустил цифровую систему идентификации (DIS) под названием BankID, которая позволит гражданам и юридическим лицам страны безопасно пользоваться онлайн-услугами банков. Проект по внедрению DIS — это инициатива Центрального банка в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018–2020 гг. Система, работающая на основе блокчейна, была создана компанией IBM с использованием Hyperledger Fabric — платформы с отрытым кодом консорциума Linux Foundation. Такие технологии помогают обеспечить безопасность, простоту и удобство финансовых операций.

Система построена на базе программно определенной и виртуализируемой инфраструктуры и работает по принципу «знай своего клиента», то есть она позволяет банкам проверять, действительно ли клиент является тем, за кого себя выдает, и соблюдает ли он действующие законы. Граждане Азербайджана смогут управлять своими цифровыми удостоверениями в режиме онлайн — это повысит точность данных и сведет к минимуму возможные риски мошенничества.

Благодаря внедрению новой системы физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица Азербайджана теперь могут дистанционно открывать банковские счета и заказывать банковские карты. В ближайшем будущем появится возможность получать займы, кредитные карты и пользоваться другими финансовыми услугами.

«Система цифровой идентификации, разработанная совместно с IBM, поможет коммерческим банкам Азербайджана ускорить цифровую трансформацию и повысить качество и оперативность обслуживания клиентов. Граждане и юридические лица смогут выбирать и сравнивать банковские услуги и продукты, представленные на маркетплейсе, а также мгновенно заказывать и получать их через систему BankID. Приложения для доступа к системе можно скачать в магазинах App Store и Google Play. Эта система представляет собой фундаментальную платформу, которая станет краеугольным камнем нашей инициативы Open Banking, реализуемой вместе с IBM», — сказал Фарид Османов, исполнительный директор Центрального банка Азербайджанской Республики.

В рамках длительного и продуктивного сотрудничества с Центральным банком Азербайджана компания IBM предоставляет целый ряд услуг по разработке, внедрению, модернизации и техническому обслуживанию DIS. Блокчейн был выбран потому, что эта технология обеспечивает сохранность и надежность учетных данных.

«Блокчейн позволяет выстроить экосистему, в основе которой лежит надежность и прозрачность. Мы были рады применить наши знания и опыт работы в разных странах мира при создании защищенной и стабильной системы для Центрального банка Азербайджанской Республики», — сказал Виктор Чумаков, ассоциированный партнер, руководитель по разработке инновационных и блокчейн-приложений IBM Services в России и СНГ.

Систему DIS планируется в дальнейшем расширить, подключив к ней не только банковский сектор, но и другие сферы экономики, а также добавив в список участников другие государственные организации и ряд авторизованных поставщиков услуг.

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