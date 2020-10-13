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Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID. Сервис доступен на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» для участников программы лояльности «Крылья». В разделе авторизации необходимо выбрать кнопку «Войти по Сбер ID» и следовать инструкции.

Игорь Зарубинский, директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка, отметил: «Сбер ID — это простой способ безопасной авторизации как на ресурсах компаний экосистемы банка, так и на площадках наших партнеров. Теперь, клиенты АК ʺУральские авиалинииʺ смогут использовать Сбер ID в качестве ключа к программе ʺКрыльяʺ и избавятся от необходимости заполнять дополнительные сведения и пароли».

Виктория Чепчугова, заместитель коммерческого директора по работе с клиентами авиакомпании «Уральские авиалинии», сказала: «Мы стремимся предлагать своим клиентам наиболее удобные и простые сервисы, которые позволяют значительно экономить время при максимальной безопасности. Всем этим условиям отвечает сервис, предложенный Сбербанком. Мы высоко оцениваем сотрудничество с банком и рассчитываем, что оно поможет повысить лояльность наших клиентов».

Сбер ID — единый сервис авторизации, для удобного и безопасного входа на более чем 70 сайтов и приложений экосистемы Сбера и партнеров.

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