Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний»

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID. Сервис доступен на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» для участников программы лояльности «Крылья». В разделе авторизации необходимо выбрать кнопку «Войти по Сбер ID» и следовать инструкции.

Игорь Зарубинский, директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка, отметил: «Сбер ID — это простой способ безопасной авторизации как на ресурсах компаний экосистемы банка, так и на площадках наших партнеров. Теперь, клиенты АК ʺУральские авиалинииʺ смогут использовать Сбер ID в качестве ключа к программе ʺКрыльяʺ и избавятся от необходимости заполнять дополнительные сведения и пароли».

Виктория Чепчугова, заместитель коммерческого директора по работе с клиентами авиакомпании «Уральские авиалинии», сказала: «Мы стремимся предлагать своим клиентам наиболее удобные и простые сервисы, которые позволяют значительно экономить время при максимальной безопасности. Всем этим условиям отвечает сервис, предложенный Сбербанком. Мы высоко оцениваем сотрудничество с банком и рассчитываем, что оно поможет повысить лояльность наших клиентов».

Сбер ID — единый сервис авторизации, для удобного и безопасного входа на более чем 70 сайтов и приложений экосистемы Сбера и партнеров.