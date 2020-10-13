Банк «Санкт-Петербург» внедрит технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов

Банк «Санкт-Петербург» и Smart Engines заключили договор на поставку технологий распознавания данных. Выбранное решение позволяет сканировать одномерные и двумерные штрих-коды и поможет усовершенствовать работу с QR и AZTEC кодами в мобильном приложении «БСПБ».

Распознавание QR-кодов в мобильном банке БСПБ используется для быстрой оплаты квитанций ЖКУ, совершения налоговых и бюджетных платежей. До конца года Банк «Санкт-Петербург» планирует запустить новый c2b-сервис системы быстрых платежей от Национальной системы платежных карт, с помощью которого клиенты банка смогут совершать переводы по QR-коду при покупке товаров и услуг.

Для выполнения платежа пользователю достаточно просканировать баркод (QR-код, AZTEC) в приложении - и все необходимые реквизиты автоматически будут внесены в платежную форму. Технологии Smart Engines позволяют распознавать в мобильном банке даже поврежденные баркоды и баркоды, выполненные с отклонением от стандартов. Алгоритмы устойчивы к перепаду освещения и ракурсу съемки, и обеспечивают высокое качество чтения штрих-кодов в том числе и пользователям бюджетных моделей телефонов.

«В настоящее время мобильным приложением БСПБ пользуется более 63% активных клиентов банка и более 85% среди всех активных пользователей дистанционных сервисов. Они ежемесячно совершают сотни тысяч сканирований квитанций. Внедрение высокоточных технологий Smart Engines для считывания штрихкодов — это очередной шаг вперед для повышения удобства приложения для наших клиентов», — сказал Константин Сметанин, директор по развитию Диджитал-департамента Банка «Санкт-Петербург».