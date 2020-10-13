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Банк «Русский Стандарт» выпустил обновление мобильного приложения RSB Mobile

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Обновленное мобильное приложение банка «Русский Стандарт» RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Здесь в удобном дизайне для клиентов реализовано много полезных и интересных инноваций.

Новшество мобильного банка RSB Mobile, которое оценят вкладчики – обновленный дизайн онлайн-витрины оформления депозитов. Здесь существенно упрощен процесс подбора выгодного вклада. Теперь все ключевые параметры и преимущества депозита можно увидеть сразу на онлайн-витрине. К оформлению доступны, как рублевые, так и валютные вклады.

Помимо этого, для пенсионеров, желающих открыть в мобильном банке RSB Mobile новый вклад «Пенсионный», в приложении автоматически станут доступны индивидуальные выгодные условия по депозитам.

В обновленном мобильном банке «Русского Стандарта» все свои заблокированные, неактивированные, а также карты с истекшим сроком действия клиенты могут видеть во вкладке «Мой банк», а также при просмотре детальной информации по карте, при пополнении счета и т.д. Теперь в «Мобильном банке» у клиентов есть возможность погасить задолженность по неактивной карте, либо заказать ее перевыпуск. Подобная опция особенно удобна, к примеру, при утрате и последующей блокировке, либо истечении срока действия кредитной карты, на которую необходимо своевременно вносить плановый платеж.

Еще одно нововведение в мобильном банке RSB Mobile – добавление во вкладку «выписка» платежных поручений для внутренних переводов. Теперь здесь отображаются поручения по переводам между счетами, но номеру телефона, адресу e-mail или номеру счета.

Благодаря обратной связи от активных пользователей, которая получена через чат и другие дистанционные каналы обслуживания, банк «Русский Стандарт» традиционно внес ряд визуальных и технических улучшений в работу сервиса.



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