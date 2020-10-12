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Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Bank-Genie из Сингапура, разработчик систем и программного обеспечения для банков и финансовых учреждений, объявила о выходе на отечественный рынок при поддержке российской ИТ-компании iFellow. Технологические решения Bank-Genie нацелены помочь банкам лучше взаимодействовать со своими клиентами и повышать их лояльность. Компания применяет подход «phygital», объединяя онлайн и оффлайн обслуживание, добиваясь при этом более эффективного, но не менее человечного клиентского опыта.

На пути к цифровой трансформации Bank-Genie сыграл существенную роль в универсальных и розничных банках, а также в микрофинансовых учреждениях Западной Африки, Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, также начаты проекты в Средней Азии. Продукты компании позволяют применять возможности цифрового банкинга в далёких и труднодоступных местах. Bank-Genie обеспечивает бесфилиальное обслуживание и удаленную доставку банковских продуктов. Более того, компания делает технологические решения персонализированными и настраиваемыми с помощью удобных понятных интерфейсов, сохраняя клиентский опыт. Продуктовая линейка Bank-Genie включает в себя различные решения.

Мобильная регистрация клиентов позволяет в удобное для клиента время и в любом месте зарегистрироваться и открыть первый счет в банке через свое мобильное устройство, что помогает банку расширить охват на рынке. Инновационность достигается за счёт одновременного использования: ВРМ ядра (позволяет настроить любой процесс), Liveness detection при распознавании лица и сверке с документами, оцифровка документов клиента и возможность проведения видео-звонка через мобильное приложение банка. Открытая архитектура даёт возможность встроиться в любое мобильное или десктопное приложение, использовать внешние сервисы, а также сохраняет клиентский опыт и не плодит множество различных систем в банке.

Видео-филиал может поддерживать доступ к финансовым услугам и обеспечивать качественное обслуживание клиентов. С помощью удаленного сотрудника, доступного по видеосвязи, банки могут обслуживать клиентов в нерабочее время, даже открывать филиалы круглосуточно и без выходных. За счет интеграции с любой АБС, решение предлагает широкий спектр функций и возвращает персонализацию обслуживания, потерянную в последнее время. Есть примеры, когда использование видео-филиала увеличивало рост привлечения двузначными темпами, несмотря на пандемию.

Агентский банкинг – предоставление любых финансовых услуг через банковских агентов, которые предлагают услуги банка в удобном для клиента месте, одновременно способствуя вовлечению населения в банковское обслуживание. В отличии от традиционного подхода достигается экономия на оборудовании и инфраструктуре в два-три раза, за счет использования технологичных мобильных решений не требовательных к каналу передачи данных и вычислительным мощностям, обеспечивающим разумное ограничение доступа к клиентским данным, при этом сохраняя возможность проводить любые банковские операции. Опять же достигается большая персонализация за счет того, что между клиентом и сотрудником больше нет визуально разделяющего их компьютера – все происходит на планшете, «phygital» в действии.

Умное управление очередями представляет собой новый класс систем для сокращения времени ожидания клиентов и времени на проведение транзакций. Решение позволяет оцифровать традиционно бумажный процесс – обслуживание в филиале. Клиент банка может выбрать время и место получения услуги с учётом загруженности филиалов, городского трафика и даже предзаполнить параметры транзакции, снижая время присутствия в офисе. На входе в филиал установлена система, распознающая клиента с использованием видео-регистрации и сообщающая сотрудникам о его появлении. Клиенту сразу на входе через мобильный банк сообщают о том, куда проследовать для получения услуги. Имея данные о времени и длительности проведения транзакций, система позволяет с использованием ML алгоритмов прогнозировать загрузку филиалов, контролировать выполнение KPI по времени обработки, управлять рекламным медиа-контентом и подстраивать его под конкретных посетителей. Время, освободившееся от введения данных, сотрудник банка может потратить на общение.

Ключевые преимущества продуктов компании – короткий срок развёртывания и внедрения, возможность размещения в облаке и внедрение решений промышленного класса удалённо. Для успешного внедрения и кастомизации технологических решений Bank-Genie сотрудничает с десятком партнеров по всему миру. На российском рынке платформу с сентября 2020 г. представляет ИТ-компания iFellow.

«В первую очередь привлекательность российского рынка обусловлена объемом и разнообразием. Существенная часть населения страны живет в малых населенных пунктах. Это именно те клиенты, для которых наши решения обеспечивают возможность получать все банковские услуги без исключения. С другой стороны, отечественный рынок конкурентный и технологичный. Поэтому, чтобы достойно выступить в столь конкурентной среде нужен местный партнер – надёжный, понимающий специфику рынка и воодушевлённый своей работой. После определённого анализа мы выбрали компанию iFellow – достаточно молодого, но уже громко заявившего о себе игрока, совмещающего зрелость процессов и достижение поставленных целей», – сказал региональный руководитель Bank-Genie Илья Исаков.

«Потенциально продукты Bank-Genie могут быть интересны в России малым и средним банкам, нацеленным на создание конкурентных преимуществ в регионах присутствия. Адекватная стоимость внедрения продуктов Bank-Genie позволяет в короткие сроки вывести взаимодействие со своими клиентами на новый уровень. Партнерство с Bank-Genie для iFellow – это последовательный шаг в развитии региональной экспансии», – отметил Александр Молодцов, генеральный директор iFellow.

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