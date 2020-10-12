«Сберлизинг» обновил мобильное приложение

«Сберлизинг» обновил мобильное приложение – изменения затронули как внутреннее наполнение, так и внешнее визуальное оформление, что связано с ребрендингом Сбера и компаний экосистемы. Ключевые изменения коснулись экранов акций и «Автомолла». В результате обновления полностью изменен раздел специальных программ лизинга, который содержит перечень акций и скидок на транспортные средства и оборудование от партнеров-поставщиков. Сейчас в нем представлено более 60 акционных программ.

На протяжении сентября также было подключено более 120 поставщиков автотранспорта, что позволило значительно увеличить количество предложений. На сегодняшний день в Автомолле мобильного приложения есть более 25 000 легковых и коммерческих автомобилей в наличии, доступных для приобретения в лизинг.

Для клиентов «Сберлизинга» с действующим договором в приложении предусмотрен удобный личный кабинет с графиком платежей и информацией по срокам действия договора страхования. Для быстрой связи размещены контактные данные личного менеджера и онлайн-чат.

В приложение также встроен калькулятор для расчета предварительной стоимости лизинга транспортного средства. Отправить запрос на лизинг и расчет страховки можно через онлайн-чат или позвонив в круглосуточный контакт-центр. Навигатор позволяет быстро найти ближайший офис и проложить к нему кратчайший путь.

Денис Яклаков, заместитель генерального директора «Сбербанк лизинг», отметил: «Мы многое сделали, чтобы наше мобильное приложение стало еще более функциональным, наполненным полезным контентом и интуитивно понятным. Его обновление совпало с процессом ребрендинга «Сберлизинг»а, и в оформлении появился новый логотип и новая корпоративная палитра. Помимо основного функционала в приложении представлены сопутствующие услуги, перечень которых будет расширяться. В 2020 году наше мобильное приложение скачали более 50 тысяч пользователей. Надеюсь, что обновления сделают его еще более популярным».