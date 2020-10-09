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«Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов оператора связи «Сбермобайл» (входит в экосистему Сбер). Базовая защита уже включена в тарифные планы «Премьер» и «Премьер+» и не требует дополнительной оплаты.

По программе «Лайт» смартфоны страхуются на 10 000 рублей сроком на один год. «Сбербанк страхование» компенсирует затраты на ремонт или стоимость устройства в пределах страхового лимита, если телефон пострадал от посторонних предметов, электрического тока, залива, пожара и других причин либо был украден.

При наступлении страхового случая необходимо обратиться в «Сбербанк страхование», сотрудники которой проконсультируют о порядке урегулирования убытков и выплатах. Получить компенсацию также с помощью мобильного приложения «СберОсмотр».

Антон Собе-Панек, управляющий директор, лидер экосистемы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, отметил: «Согласно исследованию компании ʺСбербанк страхованиеʺ, мобильные устройства подвержены многим рискам. Почти четверть страховых событий приходится на кражи, 22% — на повреждения от падения на телефон другого предмета, каждый десятый смартфон страдает от воды. Совместный проект ʺСбербанк страхованиеʺ и СберМобайла позволит владельцам телефонов оперативно получить компенсацию за украденный телефон или отремонтировать повреждённый. Мы планируем распространить страховую защиту на остальные тарифные планы СберМобайла и дать абонентам возможность расширить включённую в тариф базовую защиту».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», сказал: «СберМобайл впервые на телеком-рынке России предоставил своим клиентам возможность получать базовую страховку своих смартфонов, просто оплачивая услуги мобильной связи. Мы используем самые современные технологии и всегда стремимся предоставлять нашим клиентам максимально удобные услуги и продукты по выгодным тарифам».

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