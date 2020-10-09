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Клиенты Сбербанка смогут получать уведомления об эвакуации автомобилей в Москве

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк совместно с ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» реализовал новую услугу по информированию москвичей и гостей города о факте эвакуации автомобиля – «Проверка эвакуации».

Каждый пользователь Сбербанк Онлайн может подключить бесплатную подписку на данный сервис. В случае эвакуации его автомобиля подписчик не только оперативно получит PUSH-уведомление об инциденте, но и сможет ознакомиться с информацией о нарушении, посмотреть кратчайший маршрут до специализированной стоянки и узнать условия получения автомобиля. Кроме того, водитель сможет в режиме онлайн оплатить перемещение на спецстоянку и последующее хранение транспортного средства.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Многие столичные автомобилисты, к сожалению, хотя бы раз сталкивались с таким неприятным фактом, как принудительная эвакуация автомобиля. Наш новый совместный сервис позволяет реально сэкономить время, а значит и деньги на оплату спецстоянки, и быстрее забрать свою машину. Необходимая для оплаты ссылка автоматически придет клиенту Сбербанк Онлайн в PUSH-уведомлении. Запускаем сервис с заботой о наших пользователях и советуем не нарушать правила дорожного движения, чтобы автомобили не эвакуировали».

Для подключения нового сервиса необходимо войти в Сбербанк Онлайн, перейти во вкладку «Платежи» и в поисковой строке ввести «Проверка эвакуации». В открывшемся окне надо ввести госномер своего автомобиля и нажать кнопку «Подключить». Автоматические оповещения подключаются абсолютно бесплатно. Также можно в любой момент вручную проверить наличие сведений об эвакуации в базе «Московского паркинга».

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