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ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ разработал специальный интерфейс для банкоматов, который предназначен для обслуживания людей со слабым зрением. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и клиенты других банков.

В реализованном интерфейсе есть все необходимые пункты меню, а сам текст написан крупным белым шрифтом на черном фоне. Чтобы перейти в режим для слабовидящих, нужно вставить карту в банкомат и на экране ввода PIN-кода нажать на кнопку для перехода в отдельное меню.

После этого откроется меню со следующими опциями: «Снятие наличных», «Внесение наличных», «Запрос баланса», «Инверсия» и «Завершение работы». При необходимости можно установить белый фон с черным шрифтом, для этого нужно перейти в раздел «Инверсия».

«Мы стремимся к тому, чтобы всем нашим клиентам было удобно пользоваться банковскими сервисами как онлайн, так и офлайн. Поэтому мы специально адаптировали наши банкоматы для людей с ограничениями по зрению, чтобы они могли без проблем ими пользоваться. Такой функционал в наших АТМ доступен и для клиентов других банков», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

В настоящее время функционал доступен на более чем 7 тыс. банкоматах ВТБ по всей стране. Банк планирует продолжить развитие функционала для слабовидящих в собственных банкоматах в зависимости от потребностей и рекомендаций клиентов. Кроме того, банк намерен адаптировать свои ATM и для людей, полностью утративших зрение.



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