«Тинькофф» запустил финансовый мессенджер в суперприложении

«Тинькофф» запустил в своем суперприложении финансовый мессенджер. Его задача – дать клиентам «Тинькофф» возможность общаться друг с другом в рамках финансовых операций, делиться бронированиями, платежами и гигабайтами, получать быстрый доступ к чат-ботам, сервисам и продуктам экосистемы и т.д.

На первом этапе финансовый мессенджер будет доступен пользователям суперприложения «Тинькофф», в будущем он будет интегрирован и в другие приложения экосистемы — «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Джуниор».

В стартовой версии мессенджера пользователи могут переписываться и быстро переводить друг другу деньги.

Также в ближайшем будущем с помощью финансового мессенджера (по мере его развития) клиенты «Тинькофф» смогут: делиться купленными внутри супераппа билетами в кино или карточками фильмов; делиться бронированиями и карточками ресторанов; разделять оплату по одному чеку, запрашивать деньги у других пользователей, делиться деталями транзакций; искать с помощью чат-бота «Тинькофф Путешествий» авиабилеты по запросу и следить за изменением цены на них; общаться в групповых чатах; записывать, отправлять и моментально расшифровывать голосовые сообщения с помощью собственных речевых технологий Tinkoff VoiceKit; редактировать и удалять сообщения, архивировать диалоги, пересылать сообщения в другой чат, искать сообщения по ключевым словам; отправлять видеофайлы, брендированные стикеры «Тинькофф» и «Тинькофф Истории».

Внутри суперприложения финансовый мессенджер находится в разделе «Чат», где также располагается чат со службой поддержки банка. Чтобы быстро перейти к диалогу с сотрудником контакт-центра, достаточно кликнуть на жёлтую иконку. Также пользователям в этом разделе (после обновления приложения до последней версии) будут отображаться диалоги с другими клиентами «Тинькофф», чьи телефоны есть у них в контактах.

Чтобы сделать быстрый перевод, достаточно зайти в чат с пользователем, нажать на кнопку ₽ и ввести нужную сумму. При желании можно оставить комментарий к переводу, например, «Спасибо!». Деньги поступят на счет мгновенно. Никаких комиссий за переводы между клиентами «Тинькофф» не предусмотрено. Самые частые адресаты для переводов будут отображаться сверху в истории сообщений.

Чтобы найти нужный номер или добавить новый контакт, достаточно кликнуть на иконку нового чата. Если получатель перевода ещё не является клиентом «Тинькофф», финансовый мессенджер сообщит об этом и предложит порекомендовать продукты экосистемы новому пользователю за вознаграждение.

В будущем «Тинькофф Мессенджер» будет интегрирован и в другие приложения экосистемы — «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Джуниор». Это позволит клиентам внутри различных сервисов и приложений «Тинькофф» быстро обмениваться сообщениями друг с другом, а также с сотрудниками поддержки и с представителями, которые осуществляют доставку продуктов экосистемы.

Так, например, сотрудники компании, подключённой к «Тинькофф Бизнес», смогут в групповом чате переписываться с менеджером клиентской поддержки и друг с другом. Абоненты «Тинькофф Мобайла» смогут делиться друг с другом гигабайтами и т.д.

Станислав Близнюк, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса «Тинькофф», сказал: «"Тинькофф Мессенджер" – это не просто еще один мессенджер, разработанный крупной технологической компанией. Это именно финансовый мессенджер, который уже давно напрашивался в качестве надстройки к нашим многочисленным финансовым и лайфстайл-сервисам. Мало того, наши клиенты сами давно просили нас сделать такой функционал. Его задача – стать инструментом, который даст клиентам возможность выражать себя так, как они привыкли в обычных мессенджерах (с войсами, стикерами т.д.), но в рамках финансовых операций, что невозможно сделать за пределами банковских приложений. Но это только полдела. Фактически, мессенджер станет еще одним связующим звеном для сервисов экосистемы "Тинькофф" – с его помощью можно будет разнообразить и получать быстрый доступ ко многим ее возможностям. Экосистема "Тинькофф" активно растет и прирастает новыми сервисами буквально на глазах, поэтому возможности использования и интеграции в них нашего финансового мессенджера практически неисчерпаемы».