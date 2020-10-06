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«Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов

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С октября 2020 г. «Сберавтопарк» (является частью экосистемы «Сбера») предоставляет в аренду грузовые автомобили и автобусы российский и зарубежных производителей. Максимальный срок аренды составит пять лет, а аванс при приобретении коммерческой техники будет рассчитываться индивидуально (от 0%).

Лизинговые программы сформированы в соответствии с индивидуальными запросами партнеров компании и требуют минимум документов для оформления. Команда «Сберавтопарка» постаралась оптимизировать все этапы процесса рассмотрения и согласования заявок на аренду автомобилей, а также свести к минимуму количество необходимых документов.

В список партнеров компании, которые готовы предоставить в лизинг автомобили (через официального дилера или напрямую) входят такие бренды как: Volvo, Mercedes-Benz, «КамАЗ», Daewoo, Isuzu, DAF, Iveco, Ford, MAN, Renault, Hyundai, Scania, «Урал», ГАЗ и другие. Клиентам доступна техника общего назначения, а также широкий модельный ряд грузовых автомобилей под самые разные задачи бизнеса.

«Грузовой лизинг – это не только понятная и привычная история для наших клиентов, но и прекрасная возможность повысить эффективность работы корпоративного парка компании, при этом не выделяя крупные суммы на его финансирование, – сказал Андрей Царев, и.о. генерального директора компании «Сберавтопарк». – Благодаря сотрудничеству с крупнейшими зарубежными и российскими автопроизводителями, наша компания может предлагать перспективные и индивидуальные лизинговые решения под конкретные задачи и запросы наших клиентов».

Согласно данным исследовательского агентства Russian Automotive Market Research, по итогам восьми месяцев 2020 г. в России заключено более 120 тыс. лизинговых договоров на автомобили и прицепную технику. Это на 1% больше, чем было заключено за аналогичный период прошлого года.

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