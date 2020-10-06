«Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП

Облачный сервис для управления торговлей «Мойсклад» и эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» предоставили розничным продавцам возможность принимать оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов.

Пользователи сервиса для торговли «Мойсклад» получили новую возможность для приема оплат: теперь их клиенты при совершении покупки могут оплатить ее не только банковской картой или наличными, но и при помощи QR-кода. Касса «Мойсклад» генерирует QR-код через Систему быстрых платежей (СБП), покупатель сканирует его своим смартфоном, и оплата автоматически проходит через мобильное приложение банка клиента. Весь процесс оплаты занимает несколько секунд.

Для владельцев розничных магазинов подключение к Системе быстрых платежей позволит предложить клиентам альтернативный способ оплаты и даст возможность существенно снизить издержки. Важно, что при приеме оплаты через СБП деньги поступают на счет моментально — бизнес сможет быстрее пускать их в оборот и больше зарабатывать.

Аскар Рахимбердиев, CEO сервиса «Мойсклад», сказал: «Для малого бизнеса крайне важно обеспечить возможность клиенту платить всеми удобными способами. Гибкость подхода обеспечивает вариативность оплаты: наличными, картой или, теперь — через систему СБП. Владелец магазина, пользуясь новой возможностью от Тинькофф, дает покупателям новый способ оплаты и экономит около 1% от безналичной выручки».

Сергей Хромов, вице-президент, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф», отметил: «Мы работаем для того, чтобы сделать процесс оплаты удобным для всех наших клиентов — как для потребителей, так и для компаний. «Тинькофф оплата» не только добавляет новые способы приемы оплаты, такие как СБП, но и расширяет пул интеграций с партнерами. Яркий тому пример — интеграция с сервисом «Мойсклад». И чем больше торговых точек будут предлагать такую возможность клиентам, тем чаще клиенты будут этим пользоваться».