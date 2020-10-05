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Модульбанк сделал выбор в пользу Infinidat

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Infinidat и Модульбанк подвели итоги сотрудничества, стартовавшего в 2018 году. Использование СХД от Infinidat позволило Модульбанку улучшить показатели скорость выхода на рынок (Time to Market) и совокупную стоимость владения (ТСО).

«Массивы Infinidat продаются по модели программного расширения: мы оплатили объем 170 ТБ на каждом массиве, но по факту установлен объем 250 ТБ. Если у нас возникнет потребность в расширении объема хранения, то достаточно увеличить лицензию под дополнительное пространство. Такая модель позволяет сократить время на логистику, не требует вовлечения инженеров, а главное упрощает документарные операции в процессе закупки. Особенно мы хотим отметить высокую надежность и доступность СХД от Infinidat, также как оперативную и внимательную поддержку со стороны вендора», — сказал Илья Титов, управляющий директор Модульбанка, лидер ИТ-направления.

Одним из последних интересных проектов был перенос объектного хранения для документов по протоколу S3 со старой платформы на новую InfiniBox NFS и etcd c MinIO. В системы хранения данных от Infinidat изначально включен весь возможный функционал. Это позволило Модульбанку организовать решение для хранения документов по протоколу S3 без расходов на дополнительные лицензии или внедрения отдельных программных решений. MinIO требует поддержку NLM для NFS, а поскольку в прошлом году Infinidat добавил ее и обновил программное обеспечение на СХД банка, то специалисты Модульбанка приняли решение по реализации проекта «Организация хранения файлов на MinIO по S3» на этой технологии.

«Модульбанк — один из признанных лидеров рынка по уровню клиентоориентированности. Это технологичная компания, где коммерческий успех строится на удобных для потребителя ИТ-сервисах. Все это означает, что и требования к поставщикам ИТ-инфраструктуры у банка особенные. И для Infinidat крайне важна та высокая оценка, которую банк выставляет нашим решениям по результатам эксплуатации», — отметил Илья Овчинников, директор по продажам Infinidat.

Infinidat известен на рынке как производитель СХД, предлагающий уникальную модель продаж «Оплата по мере роста». По ней заказчик оплачивает только тот полезный объем, который реально потребляет, не переплачивая за неиспользуемое пространство. При этом возможности СХД позволяют заказчику мгновенно увеличить ресурсы хранения.

Infinidat гарантирует 100% доступность данных на своих СХД. Встроенный функционал активной (метрокластер), синхронной и асинхронной репликации гарантирует непрерывность бизнеса и аварийное восстановление наиболее требовательных и жестко регулируемых приложений, что крайне важно для критичной инфраструктуры банка..

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