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ВТБ расширяет сеть офисов нового формата

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ открыл второй по счету офис нового формата в Москве. Новая точка расположена в ЖК «Сердце столицы» (ул. Шелепихинская наб., 34 корп. 2). Применяемые в отделении технологии позволят на 33% снизить время ожидания клиентов и на 40% – повысить эффективность работы офиса.

Клиенты смогут заранее записаться в офис «Шелепихинский» через чат-бот в WhatsApp, пройти идентификацию по MAC-адресу телефона. Благодаря «умному зонированию» обслуживание проходит в удобной локации. Для консультаций, требующих конфиденциальность, есть закрытая переговорная. В офисе также можно получить видеоконсультацию и оформить заявку на ипотеку или автокредит даже если офис не специализируется на этих продуктах.

В офисе «Шелепихинский» отсутствует кассовый узел. Клиенты смогут воспользоваться банкоматом, который расположенный в отдельной комнате для конфиденциальной и индивидуальной работы с наличными. При этом для самообслуживания в любое время сохранена зона 24/7. Несмотря на небольшой размер офиса, всего 104 кв.м., он обеспечит облуживание нескольких десятков тыс. человек жителей крупного ЖК и района Шелепиха.

В отделении применяются новые технологии для более эффективного использования ресурсов и повышения экологичности. Автоматический контроль температуры, влажности, освещенности и других параметров на 10% снижает выбросы вредных веществ и затраты на содержание 1 кв.м. помещения. Это создает еще более комфортные условия как для сотрудников, так и клиентов. Кроме того, использование и развитие технологии безбумажного обслуживания позволяет до 40% всех документов в офисе оформлять в электронном виде и экономить бумагу.

«Наш технологический офис способен предоставить персональное внимание к клиенту и позволяет обеспечить наиболее комфортный опыт обслуживания. Работа первой точки в пилотном формате показала, что благодаря «умным технологиям» эффективность офиса выросла на 40%. Количество посетителей превысило стандартный показатель по сети банка в 1,5 раза, а скорость обслуживания при этом выросла на 13%. Клиенты ВТБ также отмечают удобство и качество работы сотрудников: более 90% из них дали положительные отзывы о новом формате. Поэтому мы продолжим тиражирование технологичных точек продаж: за два года из число вырастет до 300», – сказал руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

ВТБ открыл первый офис нового формата в Москве 3 августа. До конца года банк запустит еще в 4 точки продаж в Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше. С 2021 года в рамках принятой стратегии банка планируется открывать все новые отделения в технологическом формате обслуживания.



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