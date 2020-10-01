Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле

Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия.

Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, которая позволяет мгновенно обмениваться платёжными документами с банком.

Уже в ближайшее время, клиенты смогут в один клик отправлять платежные поручения из СБИС напрямую в банк и автоматически получать выписки из банка.

В планах у партнера расширить функционал интеграции между СБИС и банком, добавив возможность выгрузки реестра заработной платы и загрузку реестра оплат от физических лиц.

Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка, отметил: «Сегодняшний Сбер — целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса, а наша задача — быть не просто банком, но и помощником для решения разных жизненных и бизнес-задач. Технологии меняются стремительно, компаниям важно предугадывать потребности своих клиентов. Уверен, подписанное сегодня соглашение позволит оказывать сервис еще более высокого качества».

Александр Кошелев, директор по продвижению «СБИС», сказал: «Задача нашего сервиса — упрощать и автоматизировать бизнес-процессы, а интеграция с банками ее ключевая часть. Сбербанк — крупнейший транснациональный банк, которым пользуется большинство наших клиентов. Теперь им будет удобнее совершать платежные операции: если раньше этот пресс занимал около часа, то теперь он происходит мгновенно».