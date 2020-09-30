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ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн

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ВТБ начинает пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля. На сайте банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать понравившееся транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн за несколько минут и забронировать автомобиль у дилера в салоне. На первом этапе пилот пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

«Нынешний год показал, что у клиентов растет потребность в приобретении автомобилей дистанционно. Для ВТБ это стратегически важный тренд, поэтому сейчас мы предлагаем клиентам покупку автомобиля онлайн. Свой будущий автомобиль можно выбрать на сайте банка, всего за несколько минут получить одобрение по кредиту, забронировать автомобиль и после проведения сделки уехать на нем из салона. На первом этапе услуга будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге. Мы уверены, что к проекту присоединятся не только дилеры, но и автопроизводители, для которых это станет дополнительной возможностью для продажи автомобилей», – сказал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Первым этапом сервиса стало обновление существующей на сайте банка витрины автомобилей. Она доступна клиентам в новом, более удобном дизайне, с возможностью бронирования автомобиля онлайн и предварительной оценки стоимости собственной машины.

Для оформления заявки на автокредит на сайте появилась новая анкета, заполнить которую можно будет и с мобильного устройства. Решение о выдаче кредита заемщик теперь сможет получить всего за несколько минут. В результате изменений клиенты смогут выбрать понравившийся автомобиль, рассчитать условия по кредиту, за несколько минут получить его одобрение, а также забронировать транспортное средство. На первом этапе витрина включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом.

В настоящее время на площадке ВТБ уже представлен широкий выбор ТС, которые можно приобрести у партнеров банка. В 2021 г. ВТБ планирует реализовать цифровой способ покупки автомобиля в кредит, при котором удаленно можно будет провести подписание кредитных документов и договора купли-продажи и позже забрать его в автосалоне или заказать с доставкой на дом.

Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке «Выбор автомобиля». После чего отобразится список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Все представленные позиции доступны к продаже в автосалонах.

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